Les sorties Netflix de la semaine #43.







Aux fourneaux avec Nadiya



Résumé : Entre gâteaux savoureux et pains moelleux, Nadiya Hussain redécouvre les joies de la boulangerie-pâtisserie et fait la part belle à la créativité.



The Crew



Résumé : La vie au garage fait une embardée pour un chef mécanicien de la NASCAR et son équipe à l’arrivée d’un nouveau patron bien décidé à imposer son style et ses méthodes.



EN PASSANT PÉCHO



Résumé : À Paris, deux dealers en galère comptent sur les liens familiaux pour relancer leur affaire. Une comédie déjantée inspirée de la web-série culte.



À tous les garçons – pour toujours et à jamais



Résumé : Pour Lara Jean, qui revient d’un voyage en famille en Corée, c’est priorité à sa dernière année de lycée et à son avenir universitaire… avec ou sans Peter.



