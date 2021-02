BLOOBER TEAM nous propose un nouveau jeu PC : The Medium.







Editeur(s)/Développeur(s) : Bloober Team.



Sortie France : 28 janvier 2021.



Genre(s) : Aventure.



Thème(s) : Horreur.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Textes en français/Voix en anglais.



















Résumé : The Medium est un jeu d'horreur psychologique qui vous fait incarner Marianne, une médium. À chemin entre le monde des vivants et celui des esprits, vous serez hanté par le meurtre d'un enfant qui vous poussera à vous rendre dans une mystérieuse station hôtelière abandonnée.



