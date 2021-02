TECHPOWERUP nous propose le test de la : SteelSeries Aerox 3 Wireless.



SteelSeries est une entreprise danoise de périphériques fondée en 2001. L'Aerox 3 Wireless est essentiellement une version légère, plus haut de gamme et rechargeable du Rival 3 Wireless (cliquez ici pour notre revue). Équipé du même capteur TrueMove Air de 18 000 CPI, l'Aerox 3 Wireless peut fonctionner avec ou sans fil sur une fréquence de 2,4 GHz à faible latence ou sur une fréquence Bluetooth 5.0 à longue endurance.



SteelSeries promet une autonomie de batterie allant jusqu'à 200 heures avec Bluetooth, et la construction légère de 67 g est certifiée IP54, ce qui lui confère une résistance à l'eau et une protection contre la poussière, la saleté, l'huile ou la fourrure. Cela vaut également pour les interrupteurs principaux, qui sont conçus pour 80 millions de clics. L'Aerox Wireless est également équipé d'un câble de charge USB de type C particulièrement flexible. Enfin, un éclairage RVB complet est inclus, ainsi que les options de personnalisation habituelles grâce au moteur SteelSeries.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP