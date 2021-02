HP nous propose une nouvelle imprimante : La Color LaserJet Pro MFP M183fw.



Une imprimante multifonction, sans fil efficace avec télécopie pour des couleurs et une productivité de grande qualité. Gagnez du temps avec Smart Task dans l'application HP Smart, imprimez et numérisez depuis votre téléphone. Obtenez des connexions transparentes et des éléments de sécurité essentiels pour préserver la confidentialité et le contrôle.

Cette imprimante utilise la sécurité dynamique qui peut être régulièrement mise à jour par des mises à jour du micrologiciel. L'imprimante est conçue pour être utilisée uniquement avec des cartouches dotées d'une puce HP authentique. Les cartouches utilisant une puce non‐HP pourraient ne pas fonctionner ou arrêter de le faire.















Travaillez où vous voulez, quand vous voulez et gagnez du temps avec les raccourcis Smart Task, grâce à HP Smart, la meilleure application d'impression mobile de sa catégorie



Obtenez une impression et une numérisation facile à partir de votre appareil mobile, avec HP Smart, la meilleure application d'impression mobile de sa catégorie. Faites disparaître les étapes des tâches répétitives avec des raccourcis personnalisables, grâce aux Smart Tasks dans l'application HP Smart. Numérisez vers le cloud, envoyez des e-mails, et plus, en un seul clic.



Rangez vos documents 50 % plus rapidement avec Smart Tasks, la première application d'impression mobile qui automatise les tâches de numérisation. Obtenez des notifications lors de l'impression, de la numérisation ou de la copie à partir de votre appareil mobile, à l'aide de l'application HP Smart.



Obtenez des performances d'impression maximales grâce à des couleurs de haute qualité et à la polyvalence multifonction



Obtenez des couleurs de haute qualité et des performances d'impression maximales avec les cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence. Traitez les tâches en un clin d'œil grâce à un chargeur automatique de documents de 35 pages.



Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez rapidement et facilement, directement à partir du panneau de commande. Réalisez des économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off et à cette imprimante multifonction laser couleur certifiée ENERGY STAR.



Obtenez les éléments de sécurité essentiels pour maintenir la confidentialité et le contrôle, y compris le cryptage de base et la protection par mot de passe. Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le Wi-Fi double bande



Éléments essentiels de sécurité pour assurer la confidentialité et le contrôle, y compris le chiffrement de base et la protection par mot de passe.



Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le Wi-Fi double bande. Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce au réseau Ethernet et sans fil. Connectez votre dispositif mobile directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible dans le courant du mois de mars 2021.



Le prix sera de : 384 euros.



HP