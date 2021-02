SHURE nous propose un nouveau micro : Le MV7 Noir.



Inspiré du légendaire SM7B, le MV7 est un microphone dynamique pourvu de sorties USB et XLR, s’utilisant aussi bien sur ordinateur qu’avec des interfaces audio professionnelles. Connectez-le en USB et explorez les possibilités de paramétrages et le mode de réglage automatique de niveau proposés par l’application ShurePlus MOTIV, qui permet de contrôler le son de la voix ou votre distance au microphone. Avec le mode de réglage automatique de niveau, le microphone fait le travail pour vous.



























Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



COMMENT CA MARCHE ?



Nous savons bien que tout le monde n'a pas la chance d'enregistrer dans un studio traité acoustiquement. Le MV7 est équipé de la technologie Voice Isolation, il se concentre totalement sur votre voix pour produire un enregistrement professionnel, sans aucun bruit de fond ou ambiant. Utilisez la sortie casque intégrée sur jack 3,5 mm avec réglage de volume pour contrôler le son que vous captez, régler le gain du micro, écouter votre mix et plus encore, à l'aide du panneau tactile intuitif.

Ne vous laissez pas tromper par la connexion USB ; le MV7 est un véritable microphone dynamique professionnel, compatible avec toutes les interfaces audio du marché via son connecteur XLR, si vous enregistrez en studio.



Laissez le microphone faire le travail pour vous



Connectez le micro en USB et téléchargez notre application gratuite ShurePlus MOTIV pour votre ordinateur et vous aurez accès à des fonctionnalités supplémentaires sur votre MV7. Activez le mode de réglage automatique de niveau, sélectionnez votre sonorité de voix favorite et la distance du microphone, et laissez le microphone ajuster votre niveau en temps réel pour un volume de sortie constant, en enregistrement comme lors d’une diffusion en direct. Choisissez le mode manuel pour avoir un contrôle total sur votre son et régler le gain du micro, le contrôle du mixage, l'égaliseur, le compresseur, le limiteur et plus encore. Votre niveau étant constamment ajusté par le microphone pour garder un son cohérent, vous pouvez passer plus de temps sur la création, et moins de temps au montage. Laissez le microphone faire le travail pour vous.



Technologie Voice Isolation



L'impressionnante combinaison entre la capsule, la directivité et la suspension antichoc du MV7 lui permet de se focaliser sur votre voix et d'éviter que tout bruit de fond ou ambiant indésirable n'interrompe votre enregistrement.



Intégration avec les applications ShurePlus MOTIV



Ne laissez rien au hasard. Configurez et réglez le microphone à l’aide de l’application ShurePlus™ MOTIV pour répondre toujours au mieux à vos besoins. Sélectionnez le mode de réglage automatique si vous voulez un microphone que vous n’aurez pas besoin de régler à chaque utilisation ou le mode manuel si vous souhaitez vous familiariser davantage avec les fonctionnalités.



Signature sonore personnalisable



Dans l’application ShurePlus MOTIV, choisissez le son de votre voix et optez pour la tonalité qui vous convient : sombre, naturelle ou claire. Vous pouvez maintenant avoir ce son radio, chaud, que vous avez toujours désiré.



Préréglages optimisés correspondant aux positionnements du microphone



Que vous soyez un podcaster qui aime parler très proche du micro ou un streamer ayant besoin d'un peu plus d'espace, vous pouvez sélectionner l’un des réglages ’proche’ ou ’éloigné’ selon votre usage.



Sortie intégrée pour écoute de contrôle au casque



Assurez-vous d'obtenir un son parfait à tout moment grâce à la sortie permettant écoute de contrôle au casque et réglez à votre convenance votre mixage entre le microphone et le retour sur le panneau tactile intégré ou sur l'application ShurePlus MOTIV.



Application pour ordinateur ShurePlus MOTIV



Accédez à des fonctionnalités et contrôles supplémentaires pour votre MV7 ou MV88+ grâce à l’application gratuite ShurePlus MOTIV™ pour ordinateur. Ajustez le gain du micro, écoutez le mix, les réglages d’EQ et du compresseur/limiteur et plus encore. Les utilisateurs du MV7 ont aussi la possibilité d’activer le mode de réglage automatique de niveau pour simplifier l’utilisation et réaliser des enregistrements de qualité constante à chaque prise. Les utilisateurs du MV88+ peuvent ajuster la directivité en fonction de leur application d’enregistrement.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 279.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SHURE