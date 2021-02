ARCTIC élargit la gamme de ventilateurs de la série F avec de nouvelles variantes noires.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants pour PC à faible bruit, ajoute cinq nouvelles variantes à sa vaste gamme de ventilateurs. Les ventilateurs à boîtier noir complètent la série F, qui est connue pour son excellent équilibre entre une ventilation efficace, un fonctionnement silencieux et un prix abordable.











Avec les variantes de produits F8 PWM Black, F9 PWM PST Black, F12 Silent Black, F12 PWM PST CO Black et F14 Value Pack Black, certains des modèles standard les plus vendus d'ARCTIC sont désormais disponibles en version entièrement noire. "En produisant les modèles add-on noirs, nous répondons aux demandes de nos clients pour des ventilateurs pour PC au design classique et élégant", a déclaré Vincent Andre, directeur technique chez ARCTIC. Les produits sont disponibles dès maintenant dans la boutique en ligne ARCTIC, sur Amazon et dans les magasins de détail.



TECHPOWERUP