Référencement de la marque Xtrfy.







Une nouvelle marque vient d'être ajoutée dans la base de données TLD. Il s'agit de la société suédoise Xtrfy spécialisée dans les périphériques de jeu comme les claviers et souris mais aussi les casques audio.







Nous en avons bien sûr profité pour référencer les différents fichiers disponibles pour les produits Xtrfy à savoir exclusivement des firmwares pour les claviers RGB K3 et K4 mais aussi pour les souris M2, M3, M4 et M42.



Contrairement à beaucoup d'autres constructeurs, Xtrfy ne propose en effet pas de logiciel pour configurer ses périphériques de jeu. Il est toutefois bien sûr possible de configurer les principaux paramètres mais cela se fait au moyen de boutons dédiés. Par exemple toutes les souris Xtrfy depuis le modèle M1 disposent sur leur face inférieure d'un bouton permettant de régler la sensibilité du capteur (CPI) et d'un second pour sélectionner la fréquence de rafraîchissement avec l'ordinateur (Polling Rate) entre 125, 500 et 1 000 Hz.



Les souris Xtrfy avec éclairage RGB comme les M1, M4 et M42 proposent en plus une solution pour régler les effets lumineux, la vitesse, les couleurs et la luminosité. Tout se fait, cette fois, grâce aux boutons supérieurs (clic droit/gauche, molette...) après avoir mis la souris en mode programmation avec le bouton CPI. À noter que le dernier modèle ultraléger MZ1 annoncé tout récemment propose en plus de régler la distance de décrochage (Lift-Off Distance) ainsi que la possibilité d'assigner le bouton central à la touche F11 du clavier. Ce bouton peut dès lors être programmé pour effectuer n'importe quelle action dans un jeu.



En ce qui concerne les claviers, le principe est sensiblement le même. Aucun logiciel ou pilote n'est proposé. Tout le rétroéclairage RGB se configure grâce aux boutons physiques du clavier (touche FN notamment).



Au sujet des claviers Xtrfy justement, nous avons publié sur TLD les derniers firmwares des modèles K4 RGB (Full Size), K4 TKL RGB et K3-RGB. Du côté des souris, vous pouvez télécharger le dernier firmware des souris M2, M2 NiP Edition, M3 mais aussi un tout nouveau firmware daté du 25 janvier 2021 pour les souris M4 RGB et M42 RGB. Aucune information n'est malheureusement donnée sur les changements apportés.



Une précision pour la souris M4 puisque les versions colorées initiales (Black, Blue, Pink, Retro, Street, White) utilisent le capteur optique PixArt PMW3389 alors que le dernier exemplaire Glossy Gray utilise un capteur différent (PixArt PMW3360) et donc un firmware différent. Les deux mises à jour sont incluses dans l'archive ZIP.



Une petite vidéo de présentation de la souris : Cliquez ICI.



Firmwares pour les souris Xtrfy



- M2 : Cliquez ICI,

- M2 NiP Edition : Cliquez ICI,

- M3 : Cliquez ICI,

- M4 RGB : Cliquez ICI,

- M42 RGB : Cliquez ICI.



Firmwares pour les claviers Xtrfy



- K3-RGB : Cliquez ICI,

- K4 RGB : Cliquez ICI,

- K4 TKL RGB : Cliquez ICI.



