Intel Core i9-11900K premier processeur à franchir la barrière des 1900 points (in Benchmark).



Il y a tellement de "fuites" ces jours-ci sur Rocket Lake-S que l'on peut s'interroger. Cette fois-ci, le Core i9-11900K est apparu sur Geekbench, où il a réussi à battre un record.



Le proc obtient 1905 points (i9-11900K) dans le benchmark mono-correcteur V5 de Geekbench, ce qui le place 35 % au-dessus de son prédécesseur et lui a permis de battre le record du plus haut résultat mono-correcteur obtenu aux fréquences d'actions, montrant ainsi la puissance de la nouvelle architecture d'Intel.







Avec 8 noyaux et 16 fils, il offre également des résultats similaires aux 20 fils 10900K du benchmark multi-core. Par conséquent, le nouveau processeur de la série Rocket Lake-S pourrait être plus qu'une option intéressante pour les jeux et les tâches multi-threads. En utilisant ces données à titre de comparaison, le Core i9-11900K pourrait être 12-13% plus rapide que le processeur phare d'AMD, le Ryzen 5950X, dans le benchmark mono-cœur. Cependant, dans les tests multi-coeurs, le processeur de l'équipe rouge est toujours 47-53% plus rapide grâce à ses 32 threads (deux fois plus que le 11900K).



Intel n'a pas encore confirmé la date exacte de sa 11e génération de cœurs Intel, même si la rumeur veut que la nouvelle série puisse être lancée en mars. Cependant, il reste à voir si elle sera disponible pour le moment.



THE GURU3D