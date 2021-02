ASUS nous propose un nouveau PC portable : Le ZenBook 13 OLED (UX325EA).



Le sublime ZenBook 13 OLED vous offre une expérience visuelle complètement inédite. Plus portable que jamais, il ne pèse que 1,14 kg et mesure seulement 13,9 mm d'épaisseur. Il est plus fin, plus léger et incroyablement compact en plus d'intégrer de nombreux ports HDMI, USB-C avec Thunderbolt 4, USB Type-A ainsi qu'un lecteur de carte microSD. À sa portabilité s'ajoute donc une praticité indéniable ! Conçu spécialement pour fournir des performances de pointe et des visuels exceptionnels, le ZenBook 13 OLED s'avère être un allié de taille pour les utilisateurs au quotidien rythmé.











Voyagez en toute légèreté



Le ZenBook 13 OLED est le compagnon de route idéal grâce à son format compact de 13'', son profil ultrafin au design métallique et son poids plume. Il intègre de nombreux ports d'E/S (dont HDMI et USB Type-A) afin que vous puissiez vous servir de votre ordinateur portable en toutes circonstances.



Pas de chargeur ? Pas de problème !



Avec l'autonomie exceptionnelle du ZenBook 13 allant jusqu'à 13 heures, partir en déplacement sans votre chargeur ne sera pas catastrophique. À d'autres occasions, si le temps vous manque, vous pouvez charger votre batterie à 60 % en seulement 49 minutes grâce à sa fonctionnalité de rechargement rapide.



Vecteur de productivité et de créativité



Avec le ZenBook 13 OLED, gagnez du temps en travaillant efficacement pendant que vous êtes en déplacement à l'extérieur. Son format compact et ses performances élevées en font l'ordinateur portable de prédilection des utilisateurs désireux de ne pas interrompre leur processus créatif ou tout simplement rester productif même lorsqu'ils se trouvent loin de leur domicile ou de leur bureau !



Une palette de couleurs plus vraies que nature



Le ZenBook 13 OLED arbore une sublime dalle OLED NanoEdge qui affiche des couleurs ultraréalistes et des noirs vraiment profonds quel que soit le niveau de luminosité réglé, afin de renforcer son aspect immersif. Il est par ailleurs certifié PANTONE pour sa précision de chaque couleur et présente le même espace de couleurs 100 % DCI-P3 de qualité cinématographique. Son temps de réponse ultrarapide vous garantit des jeux et films dans le moindre flou cinétique tandis que son faible niveau de lumière bleue protège vos yeux et lui a valu d'être certifié TÜV Rheinland. Le ZenBook 13 OLED arbore d'autre part un cadre fin et rapport écran/appareil de 88 % pour une expérience visuelle plus immersive.



Des connexions rapides, où que vous soyez



Le ZenBook 13 OLED se pose en référence de ce qu'il est possible de faire avec un ordinateur portable ultrafin : il possède en effet de multiples ports d'E/S à commencer par une sortie HDMI et des ports USB Type-A. Tous les avantages de la technologie Thunderbolt sont également à votre portée grâce aux deux ports USB-C Thunderbolt 4 prenant en charge la fonctionnalité de rechargement rapide, la connexion d'écran externe en 4K Ultra HD et les transferts de données allant jusqu'à 40 Gb/s. Pour charger rapidement vos données depuis votre appareil mobile, le ZenBook 13 OLED inclut par ailleurs un lecteur de carte microSD.



Technologie audio avancée de suppression du bruit avec IA



Le travail à distance et les vidéoconférences étant de plus en plus répandus, nos ingénieurs ont eu l'idée d'implémenter dans le ZenBook 13 OLED une nouvelle technologie de suppression du bruit avec Intelligence Artificielle. La technologie ASUS de suppression du bruit avec IA fait appel à l'apprentissage automatique pour supprimer les bruits indésirables lors de vos communications vocales. La fonction ClearVoice Mic disponible via l'application MyASUS permet quant à elle de filtrer les bruits de fond et stabiliser les communications vocales via le mode Multi-Presenter quelle que soit leur provenance.



Elle améliore la qualité des visioconférences de groupe. La fonction ClearVoice Speaker extrait les bruits de fond des conversations vocales afin que vous puissiez entendre tout ce que vos interlocuteurs disent. Essayez la démo pour constater l'incroyable différence entre les environnements sonores que la technologie ASUS de suppression du bruit avec IA est capable de créer.



Utilisation intuitive



Le ZenBook 13 OLED arbore un clavier ergonomique grand format qui améliore votre confort de frappe. Mais ce n'est pas tout ! Pour saisir plus facilement vos données numériques, son clavier est muni de l’ASUS NumPad 2.0, un pavé numérique rétroéclairé intégré au pavé tactile. D'autre part la caméra infrarouge dont est équipé le ZenBook 13 OLED facilite l'authentification par reconnaissance faciale avec Windows Hello. Elle est opérationnelle quelles que soient les conditions d'éclairage, alors laissez tomber les mots de passe !



La performance sous un nouvel angle



Le ZenBook 13 OLED présente une charnière conçue avec une précision millimétrée baptisée ErgoLift, qui surélève automatiquement l'arrière du PC lorsque vous l'ouvrez afin d'incliner le clavier à l'angle le plus confortable. Ce mécanisme contribue également à l'amélioration du refroidissement et de la qualité audio du système.



La capacité de se surpasser



Le processeur Intel Core 11e génération du ZenBook 13 OLED délivre des performances élevées qui simplifient le multitâche tout en améliorant votre productivité ainsi que la qualité de vos divertissements. De plus la nouvelle carte graphique Intel Iris Xe offre un niveau de fluidité exceptionnel pour vos visuels. D'autre part, le ZenBook 13 OLED intègre des disques SSD PCIe 3.0 x4 ultrarapides ainsi que le Wi-Fi 6 Gig+ (802.11ax) qui boostent également les performances du système.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'information : Cliquez ICI.



Il est maintenant disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 999 euros.



