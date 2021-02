Les NVIDIA GeForce RTX3060 sont annnocés en date du 25 février 2021.



Selon un rapport du WCCFTech, NVIDIA devrait lancer sa carte graphique GeForce RTX 3060 "Ampère" le 25 février 2021. La société lance la carte à un prix de départ de 329 dollars américains (MSRP). 12 Go est la taille mémoire standard du RTX 3060. La carte marque le début du nouveau silicium 8 nm "GA106", la 4ᵉ puce de NVIDIA basée sur l'architecture graphique GeForce "Ampere".







Alors que le silicium "GA106" comporte jusqu'à 3 840 cœurs CUDA sur 30 multiprocesseurs de streaming, le RTX 3060 serait taillé sur mesure en permettant 28 SM, soit 3 584 cœurs CUDA. Il dispose de 12 Go de mémoire GDDR6 à 15 Gbps sur une interface mémoire de 192 bits, soit une bande passante de 360 Go/s, légèrement supérieure aux 336 Go/s du RTX 2060. La carte a une puissance nominale typique de 170 W, ce qui signifie que de nombreux modèles de cartes graphiques sur mesure devraient être équipés d'un connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. L'objectif de NVIDIA pour la RTX 3060 pourrait être de doubler les performances par rapport à la GTX 1060 "Pascal" et d'améliorer considérablement les performances par rapport à la RTX 2060.



