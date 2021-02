THERMALTAKE nous propose un nouveau clavier Gamers : Le W1 WIRELESS.



Thermaltake, la première marque de PC de bricolage haut de gamme pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire pour les passionnés, a annoncé aujourd'hui le clavier mécanique de jeu W1 WIRELESS. Jouez sans fil et tapez librement avec le W1 WIRELESS, qui prend en charge les modes de connexion 2,4 GHz, Bluetooth à faible consommation d'énergie et USB filaire. Il est également équipé de commutateurs mécaniques Cherry MX et de touches PBT ultra-durables pour une expérience de frappe et de jeu optimale.



















Supporte la technologie ultrarapide 1 ms 2,4 GHz, avec une portée sans fil d'environ 10 mètres et une durée de vie de la batterie pouvant atteindre 1,5 mois. Une autre option sans fil est le Bluetooth. Connectez-vous à des appareils compatibles Bluetooth 4.2 avec une batterie d'une durée maximale de 2,5 mois, ou branchez-vous pour un mode de connexion USB Type-C filaire.



Prise en charge de plusieurs appareils Bluetooth



Connectez jusqu'à trois appareils compatibles Bluetooth, tels que des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones mobiles, et basculez entre eux en appuyant sur Fn et sur les chiffres 1 à 3 en conséquence.



Interrupteurs mécaniques Cherry MX



Propose des interrupteurs mécaniques Cherry MX bleu et rouge. Les interrupteurs bleus sont connus pour être réactifs et audibles ; appuyez sur une touche, sentez le clic et sachez quand le point d'actionnement de 2,2 mm a été touché. Les interrupteurs rouges se caractérisent par leur simplicité d'utilisation et leur faible résistance au ressort, ce qui en fait un choix populaire pour les utilisateurs qui souhaitent trouver un équilibre entre le travail et le jeu. Les deux interrupteurs ont une capacité de 50 millions de frappes pour une durabilité maximale.



Capuchons de touches PBT



Les capuchons de touches conçus par PBT sont connus pour leur rigidité et leur texture, et sont plus résistants aux solvants, ce qui facilite l'entretien et permet de résister à des utilisations répétées.



Repose-poignets ergonomique



Il est équipé d'un repose-poignet intégré répondant à des critères ergonomiques de base. Tapez et jouez avec le plus grand confort.



Le clavier de jeu mécanique W1 WIRELESS utilise deux piles AA de 1,5 V en mode sans fil, et est livré avec un rangement pratique pour le récepteur situé à l'arrière du clavier. En haut à droite, il dispose de commandes multimédia dédiées et d'un commutateur de mode de jeu qui permet aux utilisateurs de désactiver la touche Windows pour éviter d'appuyer accidentellement sur celle-ci. Il est également doté d'un bouton d'alimentation individuel sur le côté pour un accès plus rapide !



Pour plus d'informations :



- MX Blue : Cliquez ICI,

- MX Red versions : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP