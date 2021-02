COOLER MASTER nous propose un nouveau siège Gamers : La Caliber R2 purple.



















Laissez la compétition dans la poussière avec notre fauteuil de jeu de course R2. Les performances abordables n'ont jamais été aussi bonnes.



Durable et solide



Le Calibre R2 est construit pour durer et peut fonctionner dans toutes les conditions. Doté d'un vérin à gaz de classe 4, R2 soulève en douceur une charge maximale de 150 kg en un instant.



Race, Recline, Rest



Les séances de jeu nocturnes peuvent être fatigantes, alors penchez-vous et reposez-vous. Le Caliber R2 vous permet de vous recharger sur place, il suffit de vous incliner vers l'arrière dans votre position préférée et de vous reposer avec un oreiller de cou ultra confortable pour vous soutenir.



Une posture et un soutien parfaits peuvent être un élément clé pour sortir victorieux après des heures de course. Le Calibre R2 dispose de deux accoudoirs à rembourrage souple avec des réglages omnidirectionnels incluant l'élévation et la rotation.



Prendre de l'élan



La stabilité est un facteur essentiel pour les chaises de jeu. Le Calibre R2 est équipé d'une base en métal entièrement coulé, avec 5 roulettes lisses de type course de roulement.



L'artisanat à l'état pur



Les gagnants exigent le meilleur de leur équipe et d'eux-mêmes. Le Calibre R2 se caractérise par des matériaux de qualité et une finition avec des coutures colorées de première qualité sur tous les patchs.



Conception originale



Le Caliber R2 est un produit original de Cooler Master, conçu avec des composants uniques qui reflètent le style unique de Cooler Master, avec un look de tueur et des performances brutes.



Les choses peuvent devenir très chaudes pendant les longues sessions de jeu. Le Caliber R2 est fabriqué spécialement avec du PU respirant perforé de première qualité pour augmenter la ventilation et la circulation afin de réduire l'accumulation de chaleur. Il vous permet de garder la tête froide et de garder l'équilibre à tout moment.



Une petite vidéo d'installation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 339.95 euros.



