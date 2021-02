KINGSTON nous propose : Le Workflow microSD Reader (WFS-SDC).















Poste de travail et lecteurs Transférer des vidéos, des photos et des fichiers audio de plusieurs sources à la fois.



La station de travail et les lecteurs de Kingston offrent un système flexible permettant de transférer simultanément des vidéos, des photos et du son à partir de plusieurs sources1. Accélérez votre workflow de post-production et créez une configuration de déchargement de fichiers qui répond à vos besoins. La station d'accueil de la station de workflow est personnalisable, de sorte que vous pouvez utiliser uniquement le mini-hub USB, les lecteurs SD ou les lecteurs microSD dont votre tournage a besoin.



Que vous soyez sur un tournage multi-caméras 4K/8K avec des enregistreurs audio portables pour chaque hôte, ou que vous filmiez des B-Roll avec des drones et des GoPros, vous pouvez connecter jusqu'à quatre lecteurs à la station d'accueil simultanément et transférer des séquences rapidement. La station de workflow et les lecteurs prennent en charge les vitesses USB 3.2 qui vous permettent d'atteindre votre processus de post-production plus rapidement que jamais. Pour plus de flexibilité, les lecteurs de cartes peuvent être utilisés en déplacement. Lorsque vous devez tourner sur place, il vous suffit de déposer l’hub ou les lecteurs dont vous avez besoin dans votre sac et de les connecter à votre ordinateur portable à l'aide du câble USB-C fourni.



Décharger les fichiers plus rapidement



Système de flux de travail flexible



N'utilisez que l’hub et les lecteurs qui correspondent à votre configuration.



Polyvalence portable



Utilisez les lecteurs de cartes lors de vos déplacements grâce aux câbles USB-C fournis.



Des performances incroyables



Les produits Workflow Station prennent en charge les vitesses USB 3.2 qui vous permettent d'éditer plus rapidement.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 34.96 euros.



KINGSTON