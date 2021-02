TEAM GROUP INC nous propose : Le DELTA MAX WHITE RGB SSD.















Aurore blanche translucide



Le T-FORCE DELTA MAX WHITE RGB SSD est désormais disponible en Aurora White, ce qui va une fois de plus déclencher une tendance de la mode en couleur blanche ! Il affiche parfaitement une couleur translucide Aurora White lorsqu'il est éclairé.



La plus grande surface translucide que vous pouvez changer à volonté



Avec sa zone lumineuse RVB en forme de panneau, le DELTA MAX WHITE permet aux joueurs de passer librement d'un effet RVB accrocheur à un effet RVB coloré, et de vivre une expérience inédite.



Une solution fiable pour protéger vos données



En utilisant une puce mémoire flash NAND 3D, elle est à la fois durable et résistante aux chocs, offrant une protection totale des données, et permettant aux joueurs de profiter des jeux sans aucun souci.



Optimisation intelligente



Il est intégré au mécanisme de gestion des algorithmes intelligents. La fonction de collecte des déchets peut assurer l'efficacité de l'opération. La puissante technologie Wear-Leveling et la fonction ECC (Error Correction Code) améliorent la fiabilité du transfert de données. Elle prend en charge la commande d'optimisation TRIM de Windows qui est capable de libérer des blocs libres, permettant au système d'exploitation de les utiliser immédiatement lors de l'écriture des données. La technologie de contrôle d'accès optimisée du NCQ peut accélérer les performances de lecture et d'écriture du SSD, et en prolonger efficacement la durée de vie.



La première interface de contrôle double au monde



Le DELTA MAX WHITE RGB SSD a deux façons d'exploiter les effets lumineux. Selon la source de contrôle de l'éclairage correspondant, différents câbles sont utilisés : Utilisez le câble 5V ARGB 3 broches vers Micro B pour synchroniser les effets d'éclairage. Utilisez le câble USB 10 broches vers le câble Micro B pour le mode d'éclairage intégré.



Prise en charge de plusieurs logiciels de contrôle de l'éclairage



Le T-FORCE DELTA MAX WHITE RGB SSD supporte ASUS Aura Sync/GIGABYE RGB Fusion 2.0/MSI Mystic Light Sync/ASROCK Polychrome Sync/BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ. Avec le DELTA MAX WHITE RGB SSD, les joueurs peuvent utiliser ces logiciels de contrôle de l'éclairage pour contrôler et synchroniser les effets lumineux, créant ainsi des styles esthétiques uniques et colorés et un système RGB accrocheur !



T-FORCE



La T-FORCE est une force d'équipe. Le "T" rouge sur le logo de "TF" représente la passion de TEAMGROUP pour les produits de stockage. Le "F" noir représente les 18 ans de promotion des produits de stockage par TEAMGROUP. La conception visuelle de la combinaison parfaite symbolise élégamment une paire d'ailes volantes. Elles représentent le fait que les produits de jeu de haute qualité et de performances extrêmes de TEAMGROUP sont capables de permettre à tous les joueurs de dépasser la limite de vitesse et de profiter du monde des jeux en constante évolution.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TEAM GROUP INC