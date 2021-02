[BREVE] Microsoft remplacera l'ancien navigateur Edge par la version Chromium à partir d'avril 2021.

Microsoft remplacera l'ancien navigateur Edge par la version Chromium à partir d'avril 2021.



Microsoft supprimera automatiquement votre ancien navigateur Windows Edge à partir du 13 avril par le biais d'une mise à jour. Microsoft doit remplacer le navigateur ce jour-là par la nouvelle version basée sur Chromium, le logiciel à l'origine de Google Chrome.



Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé le nouveau navigateur Edge ne remarqueront pas grand-chose. Seule l'ancienne version leur est retirée. On savait depuis un certain temps qu'Edge Legacy, réalisé avec la technologie de Microsoft elle-même, ne serait plus pris en charge à partir du 9 mars. Le navigateur classique Internet Explorer n'a pas été mis à jour depuis novembre de l'année dernière. Le nouveau Edge est disponible en téléchargement depuis 2019 et, selon Microsoft, il offre une meilleure intégration avec les appareils Windows.



Connaissant Microsoft, ils essaieront de faire passer par défaut tout système d'exploitation et tout navigateur basé sur les préférences à leur propre navigateur, cependant, veuillez en être conscient.



Chromium est actuellement le leader du marché des logiciels de navigation, ce qui signifie que la plupart des sites web sont optimisés pour les navigateurs Chromium. Cette technologie open-source est à la base de Chrome, Flock et Opera, entre autres.



