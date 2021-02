Les cartes mères ASUS Z490 testées avec le processeur Intel Rocket Lake Desktop, manquent de support PCIe Gen 4.0 sur les slots M.2.







En juillet dernier, nous avions signalé qu'ASUS manquait cruellement de support PCIe Gen 4.0 sur sa gamme de cartes mères Z490, une caractéristique essentielle des processeurs Intel Rocket Lake pour ordinateurs de bureau. Avance rapide jusqu'en 2021 et nous pouvons enfin le confirmer car nos sources ont eu l'occasion de tester plusieurs cartes ASUS Z490 avec un processeur Rocket Lake.



Les acheteurs de cartes mères ASUS Z490 ne seront pas en mesure d'utiliser pleinement le potentiel des SSD PCIe Gen 4.0 NVMe, même avec un processeur Intel Rocket Lake



Vous pouvez certainement obtenir plus d'informations sur la situation désastreuse d'ASUS dans ce post détaillé, mais en bref, ASUS a manqué le gros lot dans le bandwagon PCIe Gen 4.0 avec sa gamme de cartes mères Z490 alors que tous les autres AIB majeurs ont mis en place un support Gen 4.0 approprié sur leurs cartes mères Z490. Notre source a mis la main sur plusieurs cartes mères ASUS Z490 et les a testées avec le CPU Rocket Lake d'Intel.



Les cartes mères comprennent :



- ASUS ROG Maximus XII HERO (Wi-Fi),

- ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi).



Pour les tests, un Samsung 980 PRO 1 TB SSD a été utilisé et pendant les tests, le lecteur n'a pu fonctionner qu'à la moitié de son potentiel maximum. Dans le même temps, la fonctionnalité PCIe Gen 4.0 pour les GPU fonctionnait normalement et cela a été confirmé par les ASUS eux-mêmes. Les tests peuvent être comparés à la mise en œuvre du MSI Z490 Gen 4 dont nous avons fait état le mois dernier. Vous pouvez voir que lorsqu'elle est associée à un processeur Intel Rocket Lake, la carte mère MSI Z490 dévoile tout le potentiel du lecteur NVMe, offrant des vitesses folles qui sont plus rapides que le lecteur NVMe personnalisé que l'on trouve sur la console PS5 de Sony.















Cela dit, ASUS a lancé sa gamme de cartes mères Z590, qui est plus adaptée aux processeurs Intel Rocket Lake Desktop et devrait offrir un support complet du PCIe Gen 4.0 (non limité aux seuls GPU comme le Z490). L'ASUS liste aussi officiellement les CPU 11e génération et le support du PCIe Gen 4.0, mais cela est limité à un seul emplacement PCIe x16.







Mais les utilisateurs qui ont acheté des cartes mères ASUS Z490 pour les coupler avec des processeurs Intel Rocket Lake pour la compatibilité Gen 4.0 seraient déçus car ils ne peuvent pas utiliser pleinement leurs tout nouveaux processeurs et devront acheter une toute nouvelle plate-forme pour obtenir un support adéquat.



WCCFTECH