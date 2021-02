La liste CEE d'ASRock propose une VRAM de 12 Go pour la Radeon RX 6600 XT et une VRAM de 6 Go pour les cartes graphiques "RDNA 2" de la Radeon RX 6700.







D'autres cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 ont été repérées, notamment la Radeon RX 6700 et la Radeon RX 6600 XT. Ces cartes graphiques sont des variantes personnalisées d'ASRock qui ont été répertoriées à la CEE (Commission économique eurasienne) et nous donnent un aperçu de la configuration VRAM pour les deux modèles.



AMD Radeon RX 6700 et Radeon RX 6600 XT, modèles personnalisés d'ASRock listés à la CEE - pour disposer respectivement de 6 Go et 12 Go de VRAM GDDR6



Les cartes graphiques personnalisées AMD Radeon RX 6700 et Radeon RX 6600 XT ont été soumises à la CEE par ASRock. Les modèles personnalisés de la Radeon RX 6700 XT ont également été répertoriés et au total, ASRock proposera au moins 9 variantes basées sur le GPU Navi 22. Il y a quatre modèles pour les Radeon RX 6700 XT et Radeon RX 6600 XT alors qu'un seul modèle pour la Radeon RX 6700 (non-XT) est listé.







Comme vous pouvez le voir par les noms des modèles ci-dessus, la Radeon RX 6700 XT et la Radeon RX 6600 XT vont toutes deux disposer d'une capacité de mémoire GDDR6 de 12 Go. Cela signifie que les deux modèles disposeront d'une interface de bus 192 bits similaire. Toutefois, la carte graphique Radeon RX 6700 (non XT), qui a été réduite, ne disposera que d'une capacité VRAM GDDR6 de 6 Go. C'est la moitié de la capacité mémoire de la variante XT. C'est tout le contraire de ce que fait NVIDIA avec sa carte graphique GeForce RTX série 3060, le modèle haut de gamme étant livré avec 8 Go de VRAM alors que la variante allégée dispose de 12 Go de VRAM. La différence de VRAM n'est en fait pas aussi importante du côté de NVIDIA que de celui d'AMD.







L'AMD Radeon RX 6600 XT qui reçoit également une VRAM de 12 Go pourrait être un point positif car cette carte sera très probablement positionnée par rapport au modèle RTX 3060 de 6 Go qui devrait être lancé après les variantes de 12 Go. La gamme ASRock comprendra des modèles Phantom Gaming D, Challenger Pro/D personnalisés en stock et des modèles overclockés en usine.



Gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series "RDNA 2" :







AMD a officiellement annoncé une date de lancement de 1H 2021 pour les offres de bureau grand public, mais des rumeurs ont fait état d'une date de lancement tardive, au premier trimestre 2021, pour la carte graphique Radeon RX 6700 XT. Il est fort probable que nous entendions parler de ces cartes dans les mois à venir.



WCCFTECH