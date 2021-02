Dans un souci de transparence, NVIDIA exige des fabricants d'ordinateurs portables qu'ils énumèrent les spécifications des GPU pour la série RTX 3000.



Il semble que ce soit le cas si NVIDIA abandonnait les différenciateurs Max-P et Max-Q pour sa carte graphique mobile, ce qui aurait semé le désarroi et la confusion chez les consommateurs quant aux performances exactes de la carte graphique intégrée dans leur ordinateur portable RTX de la série 30. En effet, en raison du TGP (Total Graphics Power) configurable de la série RTX 30, ainsi que de la capacité propre à chaque ordinateur portable d'alimenter et de refroidir cette puce, les utilisateurs pourraient se retrouver dans des situations où leur RTX 3080 mobiles offre des performances inférieures à celles d'un RTX 3070 mobiles, configuré pour un TGP plus élevé.



Cela signifie que les utilisateurs plus attentifs devraient se mettre à la recherche de critiques des ordinateurs portables qu'ils regardent, ou être forcés de compter sur les fabricants de systèmes pour qu'ils énumèrent les spécifications de la solution graphique incluse dans leurs ordinateurs portables. Cela signifierait, le plus souvent, quelque chose qui s'apparente au chaos, et pourrait en vérité avoir un impact sur la reconnaissance de la marque NVIDIA et la confiance des consommateurs dans les performances attendues.











NVIDIA, pour contourner ce problème, a décidé non seulement d'encourager, mais aussi d'exiger que les fabricants indiquent le TGP de leurs cartes graphiques ainsi que des statistiques spécifiques sur la vitesse d'horloge sur leurs pages de produits en ligne. Certains fabricants, tels qu’Asus, Acer, Razer, Origin, MSI, Alienware et Gigabyte ont déjà mis à jour certaines pages de produits, mais pas toutes. Un porte-parole de NVIDIA a précisé à The Verge que "Nous demandons aux OEM de mettre à jour leurs pages produits en fonction des caractéristiques de la technologie Max-Q pour chaque ordinateur portable GeForce, ainsi que des horloges et de la puissance - qui communique les performances GPU attendues dans ce système". Cela aidera peut-être les consommateurs à prendre une décision plus éclairée.



