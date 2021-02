EMTEK lance une carte graphique GeForce RTX 3090 de type "Blower-Style.



EMTEK n'a fait qu'une seule fois l'honneur de notre fil d'actualité, principalement parce qu'il est un partenaire de NVIDIA en coulisses. En plus de publier ses propres conceptions, la société sud-coréenne les fournit généralement pour d'autres AIB, comme Palit. Cependant, la société a récemment orienté ses cartes graphiques vers le marché grand public également, et la dernière en date est une carte graphique GeForce RTX 3090 conçue sur mesure, commercialisée sous le nom de produit "Blower Edition".



















La "Blower Edition" RTX 3090 d'EMTEK est dotée d'un connecteur à double 8 broches plus courant, avec une particularité : la société a adapté la conception du PCB de NVIDIA et a ajouté une carte fille, qui prolonge le PCB original afin de permettre de placer les connecteurs de la manière la plus pratique des générations passées. Le RTX 3090 "Blower Edition" offre par ailleurs les habituels 3x DisplayPort, 1x connecteurs HDMI, et se caractérise par un design bronze avec une plaque arrière également en bronze ; un langage de conception quelque peu discret est utilisé, bien que le choix des couleurs serait difficile à intégrer dans les systèmes de la plupart des amateurs.



VIDEOCARDZ