Les chipset Intel B460 et H410 ne prennent pas en charge la 11e génération "Rocket Lake".



Dans une démarche controversée qui déroute notre compréhension technique du fonctionnement des processeurs et des jeux de puces (plates-formes), Intel a décidé de restreindre les jeux de puces de milieu de gamme B460 et d'entrée de gamme H410 pour les cartes mères des ordinateurs de bureau en les empêchant de prendre en charge les processeurs "Rocket Lake-S" de 11e génération. Une page de support des mises à jour du BIOS pour les chipsets de la série 400 d'Intel sur le site web de la société mentionne "Les cartes mères basées sur des chipsets Intel B460 ou H410 ne sont pas compatibles avec les prochains processeurs Intel Core de 11e génération".







L'entreprise affirme que seuls les meilleurs chipsets Intel Z490 et H470 supportent le "Rocket Lake-S" de la série 400, et que ces cartes mères nécessitent une mise à jour du BIOS par le fabricant de la carte mère ou par l'OEM. Nous avons du mal à comprendre pourquoi le B460 ou le H410 ont été exclus. Avec le H410, on peut argumenter sur l'insuffisance des capacités VRM du processeur de la plupart des cartes mères ; mais on ne peut pas en dire autant du B460, plusieurs fabricants de cartes mères ayant développé des cartes mères haut de gamme pour le bricolage avec des solutions VRM performantes (par exemple : la ROG B460-F Gaming, ou la B460 AORUS Elite). Ceux qui cherchent à faire des économies sur les cartes mères de milieu de gamme à utiliser avec le "Rocket Lake" devraient maintenant attendre qu'Intel lance le chipset B560.



