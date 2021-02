COLORFUL lance : Les barrettes mémoires iGame VULCAN DDR4 Memory et le SL500 Mini-SSD.



Colorful Technology Company Limited, un fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions de jeu et multimédia tout-en-un et de stockage haute performance, lance la mémoire de jeu iGame VULCAN DDR4 et le Mini-SSD SL500.







La mémoire COLORFUL iGame VULCAN DDR4 est conçue pour répondre aux besoins de performance et d'esthétique des joueurs et des enthousiastes. La mémoire iGame VULCAN est le fruit de deux ans de conception et d'innovation. Elle comporte une barre lumineuse RGB adressable sur le dessus, qui peut être synchronisée avec d'autres produits iGame à l'aide du logiciel iGame Center. Le module comporte un dissipateur thermique argenté sur blanc avec un circuit imprimé blanc, conçu pour s'harmoniser parfaitement avec les PC de jeu entièrement blancs.



La mémoire de jeu iGame VULCAN DDR4 utilise le Samsung B-DIE testé et éprouvé et une ultra-haute fréquence allant jusqu'à DDR4-4266 MHz avec un superbe potentiel d'overclocking. Elle est dotée d'une technologie d'argenture avancée qui permet une transmission de données plus rapide vers chaque composant du circuit imprimé pour une meilleure performance.



COLORFUL SL500 Mini SSD Series











Le Mini-SSD SL500 COLORFUL présente les connecteurs d'alimentation et de données standard du SSD 2,5 pouces dans un format ultra-compact. Le SL500 Mini-SSD ne fait que 26 % de la taille d'un SSD standard de 2,5 pouces, soit 26 mm x 68 mm x 7 mm. Il est idéal pour les PC et les ordinateurs portables de petite taille.



Le SL500 Mini-SSD est un SDP (SATA Disk in Package) qui intègre le contrôleur principal et les puces flashs dans un module compact. Le SL500 Mini-SSD ne pèse que 2 grammes et consomme moins que les SSD de 2,5 pouces. Le module SDP du SL500 Mini-SSD est conçu pour des applications industrielles, résistant aux températures élevées, à l'humidité et aux vibrations dans des environnements difficiles typiques.



Prix et disponibilité :



La série de mémoires DDR4 COLORFUL iGame VULCAN est désormais disponible chez les revendeurs partenaires. La série SL500 Mini-SSD devrait arriver au cours du premier trimestre 2021. Voir les prix ci-dessous.



- Kit iGame VULCAN DDR4-3600 MHz 16 Go (2x8 Go) : 169 Dollars,

- Kit iGame VULCAN DDR4-4266 MHz 16 Go (2x8 Go) : 99 Dollars,

- COLORFUL SL500 250 GB Mini : 39.99 Dollars,

- COLORFUL SL500 500 GB Mini : 59.99 Dollars.



TECHPOWERUP