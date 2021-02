TECHPOWERUP nous propose le test de la : Mad Catz R.A.T. 8+ ADV.



Mad Catz est une société de périphériques de jeux située à Hong Kong et existe depuis 1989. D'une manière ou d'une autre, elle existe depuis de nombreuses années. Le R.A.T. 8+ ADV est doté de plusieurs améliorations sous le capot. Tout comme les versions précédentes, le R.A.T. 8+ ADV permet une personnalisation importante, y compris des ajustements au niveau du poids, du dos et des panneaux latéraux. Le capteur est le PMW3389 de PixArt, capable de supporter jusqu'à 20 000 CPI, et les boutons principaux ont été équipés d'interrupteurs d'une capacité de 60 millions de clics. Le R.A.T. 8+ ADV est équipé de onze boutons au total, qui peuvent tous être programmés à volonté dans le logiciel, ainsi que les options d'éclairage RGB, entre autres.







Voici la fiche technique :







