GIGABYTE nous propose de nouvelles cartes graphiques.



La ligne de produits Elite sera le troisième volet de la série AORUS, après Master et Xtreme. L'AORUS Elite présentera une nouvelle conception de solution de refroidissement avec des anneaux ARGB autour des ventilateurs. Ces cartes ne comporteront ni écran de contrôle OLED ni éclairage RGB sur la plaque arrière.



























Gigabyte a prévu de nombreux projets basés sur la série AORUS Elite. Il a été précédemment divulgué dans les dossiers de la CEE que la société lancera les modèles RTX 3080, RTX 3060 Ti et RTX 3060, mais il a été récemment confirmé que nous pourrions également voir la Radeon RX 6700 XT AORUS Elite.



La carte graphique illustrée ci-dessous est basée sur le GPU GA104. Le RTX 3060 Ti AORUS Elite dispose de 4864 cœurs CUDA et de 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 256 bits. Les vitesses d'horloge n'ont pas encore été confirmées.



Ce modèle particulier possède des sorties d'affichage personnalisées de double DisplayPort 1.4 et double HDMI 2.1. Il est également équipé d'un circuit imprimé de non-référence doté de connecteurs d'alimentation à 8 et 6 broches. La carte nécessite environ 2,7 emplacements, ce qui fait qu'elle n'est pas non plus la plus fine des cartes RTX 3060 Ti.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



