Razer présente un nouveau clavier Gamers : Le Huntsman V2.







Razer présente le Huntsman V2 Analog, équipé des nouveaux commutateurs optiques analogiques de pointe de Razer. Avec l'introduction de l'entrée analogique, le mouvement directionnel à gamme complète est enfin disponible pour les jeux sur PC sans contrôleur. Les joueurs peuvent désormais accéder à une toute nouvelle dimension du jeu grâce à la possibilité de régler et de programmer chaque touche au millimètre près.



Le Razer Huntsman V2 Analog est adapté à l'ultime station de combat RGB Chroma, qui dispose désormais d'un repose-poignet magnétique en simili-cuir sans lunette. Le clavier est également doté de touches PBT à double fonction et d'options de connectivité simplifiées.



Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques du commutateur optique analogique Razer :



Entrée analogique



L'entrée analogique émule une entrée de joystick analogique pour un contrôle et une maniabilité plus doux et plus nuancés. Cette finesse supprime les limites d'un mouvement WASD à 8 directions et permet un véritable mouvement à 360 degrés qui profite aux jeux optimisés pour la prise en charge de la manette comme les jeux à la troisième personne, les jeux de tir multi-plateforme, les jeux de course, ainsi que les simulateurs de véhicules.



Actionnement réglable



Les joueurs peuvent également personnaliser et ajuster le point d'activation de chaque touche pour s'adapter à tout style de jeu, allant d'une activation rapide de 1,5 mm pour les jeux rapides à une activation complète de 3,6 mm pour les frappes profondes et délibérées.



Actionnement en deux temps



Dans le cas d'un actionnement en deux étapes, une touche peut activer deux fonctions programmées à deux points d'actionnement différents. Il offre essentiellement deux fois plus de fonctionnalités par frappe et convient pour activer des combinaisons avancées dans les jeux - par exemple sortir une grenade et la lancer par la même frappe.



Caractéristiques du clavier analogique du Razer Huntsman V2 :



- Commutateurs optiques analogiques Razer,

- Durée de vie de 100 millions de frappes,

- Razer Chroma RGB rétro-éclairage personnalisable avec 16,8 millions de couleurs,

- Capsules de rasoir PBT à double tir,

- Adaptateur USB de type C à USB de type A,

- Passage USB 3.0,

- Éclairage tamisé,

- Repose-poignet magnétique en peluche et en simili-cuir,

- Cadran numérique multifonctionnel avec 4 touches média,

- Touches entièrement programmables avec enregistrement macro à la volée,

- Stockage hybride à bord - jusqu'à 5 profils de touches,

- Roulement de clé N avec anti-fantômes,

- Option mode de jeu,

- Câble en fibre tressée,

- Ultrapolling 1000 Hz,

- Plaque supérieure en aluminium mat.



Prix et disponibilité



Le Razer Huntsman V2 Analog est maintenant disponible sur Razer.com au prix de 249.99 Dollars, et sera disponible chez les revendeurs autorisés à partir du 9 février 2021.



Pour en savoir plus sur le clavier de jeu Razer Huntsman V2 Analog, visitez le site Razer.com.



