IIYAMA lance deux nouveaux moniteurs de jeu G-Masters Red Eagle.



Grâce à une nouvelle technologie de panneau IPS - Fast IPS, les nouveaux G-Masters #monitors4gamers garantissent non seulement des scènes de champ de bataille haute-fidélité et éclatantes affichées avec une précision chromatique exceptionnelle, mais aussi un temps de réponse exceptionnel de 0,8 ms pour les images en mouvement. Les moniteurs 24" GB2470HSU et 27" GB2770HSU offrent tous deux une résolution Full HD. Ils offrent le support FreeSync Premium, ce qui signifie un ajustement dynamique du taux de rafraîchissement vertical des moniteurs à la fréquence d'images de la carte graphique, ce qui se traduit par un taux de déchirure ou de bégaiement pratiquement nul. La faible compensation de la fréquence d'images supprime efficacement la limite du taux de rafraîchissement minimum.











Pour améliorer la visibilité dans les zones d'ombre, les utilisateurs peuvent activer la fonction Black Tuner, ce qui améliore les performances de vision et permet de repérer l'ennemi plus tôt. Que vous soyez en mode "First Person Shooter" ou "Strategy", des modes de jeu prédéfinis et personnalisés sont disponibles via le menu à l'écran et permettent d'adapter facilement les paramètres de l'écran aux préférences personnelles de chacun.



Les nouveaux Red Eagles sont équipés d'entrées HDMI et DisplayPort. Ils disposent également d'un connecteur pour casque et d'un hub USB avec fonction de chargement. Les technologies de réduction du scintillement et de la lumière bleue réduisent la fatigue des yeux due aux longues heures passées devant l'écran.



Dotés d'un support réglable en hauteur, avec des capacités d'inclinaison, de pivotement et de réglage de la hauteur, les G-Masters vous aident à maintenir une posture saine et favorisent le confort lors des sessions de jeu marathon.



Spécifications techniques :



- Taille de l'écran : 27". (GB2770HSU-B1), 23.8" (GB2470HSU-B1),

- Temps de réponse et fréquence : 0,8 ms MPRT, 48~165Hz, FreeSync Premium,

- Panel et résolution : IPS rapide, Full HD 1920 x 1080 @165Hz (DisplayPort),

- Réglage de la hauteur : 13 cm,

- Intrants : HDMI, DisplayPort, 2x 2.0 USB DC5V, 500mA,

- Caractéristiques : OverDrive, Black Tuner, Blue Light Reducer, Modes de jeu prédéfinis et personnalisés, HDR ready, LFC (compensation de la faible fréquence d'image),

- Audio/Autres : 2x 2 W haut-parleurs, connecteur pour casque.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



IIYAMA