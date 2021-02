ASUS publie les spécifications complètes des GPU des ordinateurs portables de la série GeForce RTX 3000, y compris le TGP et la fréquence.



À la demande de Tweakers, ASUS a décidé de révéler les spécifications complètes des GPU pour toute la gamme de GPU pour ordinateurs portables. Ayant les GPU NVIDIA GeForce RTX série 3000 dans leurs ordinateurs portables, les sociétés ne se sont pas engagées à mentionner le TGP et quel que soit le GPU à l'intérieur, il s'agit d'une variante Max-Q ou Max-P. Le consommateur moyen s'en trouverait confus et une variante de GPU qu'il obtiendrait pourrait être nettement plus lente que ce à quoi il s'attend.











Pour dissiper cette confusion, ASUS a donc décidé de nous fournir le tableau des TGP et des fréquences des GPU que l'on trouve dans les ordinateurs portables de la société. Non seulement ASUS a publié un tableau des TGP et des fréquences, mais la société a également mis à jour son site web pour refléter le TDP exact et la fréquence exacte de tout GPU utilisé dans un ordinateur portable afin d'éviter toute confusion et de rassurer les consommateurs lors de leur achat. Vous trouverez ci-dessous le tableau des ordinateurs portables avec leurs TGP et fréquences GPU exactes.



TWEAKERS