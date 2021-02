CD Projekt publie le Hotfix 1.12 pour le Cyberpunk 2077 qui traite de la vulnérabilité.



CD Projekt a publié un correctif pour Cyberpunk 2077 la version PC. Selon les développeurs, le Hotfix 1.12 corrige un grave problème qui était présent dans le jeu.



Il s'agit d'une grande vulnérabilité dans laquelle certains mods ou sauvegardes personnalisées pourraient rendre notre PC vulnérable aux attaques externes. Pour y parvenir, le correctif corrige un problème de dépassement de mémoire tampon et supprime/remplace certaines DLL non ASCLR.







CD Projekt travaille sur la prochaine grande mise à jour de Cyberpunk 2077, le patch 1.2, qui devrait arriver dans les prochaines semaines si l'on s'en tient à la feuille de route que la société a partagée il y a quelques semaines.



