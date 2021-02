TECHPOWERUP nous propose le test de la : PowerColor Radeon RX 6800 Red Dragon.



L'examen d'aujourd'hui porte sur la carte graphique PowerColor Radeon RX 6800 Red Dragon. La marque Red Dragon de PowerColor établit un équilibre entre la marque Red Devil, qui suscite l'enthousiasme, et le design de référence vanille, et la nouvelle série Fighter. La concurrence dans ce segment vient des jeux comme Sapphire Pulse et ASUS TUF. Le Radeon RX 6800 est le plus abordable de la famille de GPU "Big Navi" d'AMD à ce jour, et à un prix de départ de 580 $ pour la version de référence, AMD est convaincu qu'il bat le GeForce RTX 3070. Cela devrait permettre de jouer au maximum avec des courses de rayons à 1440p, alors que la carte est assez capable de jouer en 4K UHD avec des paramètres élevés.







Si vous jouez à 1440p ou moins, la Radeon RX 6800 offre une proposition intéressante - des jeux plus complexes, peut-être même avec des taux de rafraîchissement plus élevés, tout en étant plus évolutive qu'une RTX 3070 grâce à sa mémoire vidéo plus rapide de 16 Go. Comme les RX 6800 XT et RX 6900 XT, le RX 6800 est basé sur la nouvelle architecture graphique RDNA2, qui répond à l'ensemble des fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate, y compris le raytracing en temps réel, le shading à taux variable, les shaders de maillage et le feedback des échantillonneurs.



Il s'agit également de la même architecture que celle qui équipe les PlayStation 5 et Xbox Series X/S, ce qui signifie qu'il est facile pour les développeurs de jeux d'optimiser cette architecture sur PC. Le raytracing nécessite une énorme puissance de calcul, qu'AMD a presque doublée par rapport à la génération précédente. Un sous-produit de toute cette puissance de calcul est une augmentation spectaculaire des performances de la 3D raster conventionnelle, ce qui permet à AMD de concurrencer enfin NVIDIA dans le segment haut de gamme.



Le Radeon RX 6800 est basé sur le même silicium 7 nm "Navi 21" que le RX 6900 XT, mais il est fortement réduit. 60 des 80 unités de calcul RDNA2 physiquement présentes sur le silicium sont activées, soit 3 840 processeurs de flux et 60 accélérateurs de rayons. Il y a des réductions proportionnelles pour d'autres composants, comme le décompte des TMU qui est passé à 240, et le décompte des ROP qui est passé à 96 (contre 128). Cependant, ce qui n'a pas changé, c'est le sous-système de mémoire.



Vous obtenez 16 Go de mémoire en utilisant les puces mémoires les plus rapides de la norme JEDEC à 16 Gbps sur un bus mémoire de 256 bits de large - la même configuration que le RX 6900 XT. C'est plus rapide que la configuration GDDR6 à 14 Gbps du RTX 3070, et AMD va encore plus loin en déployant un cache L3 rapide à l'exécution qu'il appelle Infinity Cache. Il s'agit d'un scratchpad de 128 Mo pour le GPU qui fonctionne à 2 To/s en conjonction avec la mémoire GDDR6.



Comme nous l'avons mentionné précédemment, le PowerColor Radeon RX 6800 Red Dragon peut toujours être considéré comme un produit de conception personnalisée de première qualité, même s'il n'est pas aussi chargé que le vaisseau amiral Red Devil. Vous obtenez toujours une solution de refroidissement à trois fentes qui utilise un grand dissipateur thermique à ailettes en aluminium, une configuration à trois ventilateurs avec arrêt du ventilateur au ralenti, et un carénage et une plaque arrière entièrement métalliques qui ont l'air bien dans un boîtier.



La carte est overclockée en usine, avec son BIOS OC plus rapide qui fait tourner la carte jusqu'à 2170 MHz (contre 2105 MHz de référence) et un BIOS plus silencieux qui la fait tourner jusqu'à 2140 MHz. La carte est actuellement en rupture de stock partout. Nous avons fait quelques recherches et avons découvert qu'elle peut être trouvée en ligne pour 950 $, ce qui en fait l'une des cartes RX 6800 les plus abordables.



Voici la fiche technique :







