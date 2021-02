SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : Le C34H890WGU.















Ultra WQHD







Le CH89 vous offre une résolution d'écran de 3440x1440 — approximativement 2.5 fois plus que la densité de pixels du Full HD— ce qui vous garantit des images d'une précision incroyable. Vous percevez plus de détails, et vous profitez d'une vue générale de grandes pages web sans devoir scroller ou zoomer dans les documents.



Oubliez les inconvénients du double écran







Le moniteur incurvé ultra large 34’’ CH89 est idéal pour les adeptes du multitâche qui veulent plus d'espace sur l'écran pour leurs idées, mais qui ne souhaitent pas s'encombrer d'un système à deux écrans. Avec cet écran ultra large, vous apprécierez le multitâche sans limites et sans barrières sur un seul écran.



Fonction PBP Dual-Screen



Les capacités d'image par image de Samsung vous permettent de vous connecter à deux appareils différents en même temps tout en conservant la qualité d'image d'origine.



PIP Sub-Screen Display



Avec la fonction Picture-in-Picture, vous n'avez plus besoin d'un deuxième moniteur même lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois. Vous pouvez redimensionner la seconde image jusqu'à 25% de l'écran et la positionner où vous le souhaitez.



1800R Curvature







Conçu pour correspondre à la courbure naturelle du regard humain, le CH89 vous offre une vue confortable et captivante sur le contenu affiché. La technologie Flicker Free de Samsung, associé au Eye Saver Mode qui réduit la lumière bleue, contribue à diminuer la fatigue visuelle.



USB type C pour une connectivité facilitée



Il est équipé d'un nouveau port USB type C qui vous permet de transmettre de l'énergie, des données et des signaux de son et vidéo entre les appareils, à partir d'un simple câble.



Libérez des ports USB 3.0 pour d'autres utilisations



Outre un port USB de type C dédié pour tout ordinateur, y compris votre MacBook ou appareil mobile, vous pouvez également utiliser vos ports USB 3.0 pour plusieurs périphériques sans avoir besoin de hubs supplémentaires.



Une nouvelle dimension pour votre appareil mobile



Utilisez votre Samsung S8 et Note 8 d'une toute nouvelle manière en vous connectant à un moniteur Samsung USB Type-C sans avoir besoin de hubs ou d'applis. L'écran plus grand augmentera votre plaisir et votre productivité, en particulier lors du partage avec d'autres personnes à la maison ou au travail.



Seamless Device Switch







Plus besoin de switcher manuellement. Avec Automatic Source Switch, votre moniteur détecte les nouveaux appareils connectés dès que vous les branchez et utilise le signal adéquat. Il n'est plus nécessaire d'aller dans le menu pour sélectionner la bonne source d'entrée.



Easy setting box S/W







Avec l'application Easy Setting Box, vous pouvez partitionner votre écran, ou disposer de multiples écrans de différentes tailles dans différentes positions. La fonction Picture-by-Picture vous permet d'afficher le contenu de deux appareils distincts. Avec le CH89, vous relevez tous les défis d'efficacité dans votre environnement multitâche.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 599.95 euros.



SAMSUNG