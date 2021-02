OPLITE nous propose un simulateur de conduite Type GT/Rally : Le GT3 Superfast.



Le GT3 est un simulateur de conduite Type GT/Rally conçu pour une première approche du SimRacing



Constitué d’un châssis tubulaire de 35 mm de diamètre rigide et design, il peut recevoir un support écran et un support boite de vitesse, en option.

Équipé d’un siège en similicuir réglage en profondeur et en inclinaison, le GT3 s’adaptera facilement aux différentes morphologies.



Le GT3 est compatible avec l’ensemble des produits Thrustmaster, Logitech G29, G920/G923.



















Présentation



Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les Détails :







Montage



Une vidéo de présentation pour le montage : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 09 février 2021.



Le prix sera de : 339.95 euros.



OPLITE GAMES