PRODUCTIVITY, MEET PERFORMANCE



Les créateurs des meilleures souris de jeu du monde nous présentent la Razer Atheris, une souris optimisée à la fois pour le travail et le jeu. Cette souris de poche vous permettra de tirer le meilleur de vous-même, que vous soyez sur le champ de bataille ou en train de jongler entre des réunions. La Razer Atheris offre une stabilité de signal de pointe, une double connectivité et plus de 300 heures d’utilisation continue *, le tout, dans un corps compact et ergonomique, conçu pour vous proposer une performance et productivité optimales.



* La durée de vie de la batterie dépend du type de connexion.



50 HEURES D’UTILISATION CONTINUE AVEC DEUX PILES AA *



Lorsque vous voyagez constamment pour le travail ou que vous êtes constamment en réunion, vous ne souhaitez pas vous soucier de la durée de vie de la batterie de votre souris. C’est pourquoi la Razer Atheris est conçue pour vous fournir plus de 300 heures * d'utilisation ininterrompue.



* Avec connexion Bluetooth.

* La durée de vie de la batterie dépend du type de connexion.



UN CAPTEUR OPTIQUE DE 7 200 DPI



Pourvue d'un capteur optique de 7 200 DPI, la Razer Atheris est la souris sans fil dont le nombre de DPI est le plus élevé. Elle vous octroie une précision extrême et un incroyable contrôle, que ce soit sur les feuilles de calcul ou pour les tirs de grande précision. La résolution supérieure fonctionne parfaitement avec plusieurs écrans, et même pour les écrans 4K et plus.



2,4 GHz AVEC TECHNOLOGIE DE FRÉQUENCE ADAPTABLE *



Dotée de la technologie sans fil exclusif de Razer, la Razer Atheris vous offre une stabilité de transmission de pointe. Que vous soyez dans un café ou au bureau, où de nombreux appareils sans fil pourraient interférer avec la fréquence, la connexion de la souris se maintient.



* Optionnelle 2,4-GHz-Dongle enthalten.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



ON VOUS COUVRE



Obtenez jusqu’à 2 ans de garantie et accédez à un support technique fiable. Achetez directement sur RazerStore et profitez du retour sans risque sous 14 jours.



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible vers le 11 février 2021.



Le prix sera de : 69.95 euros.



