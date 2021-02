THE GURU3D nous propose le test des : Patriot Viper Steel RGB DDR4 3600 MHz CL20 32 GB (2x 16 GB).



Aujourd'hui, nous nous penchons sur la mémoire Patriot Viper Steel RGB 3600 MHz CL20 (oui - 20 !) dans un ensemble de 32 Go composé de deux modules de 16 Go. Je peux dire que nous avons eu notre part d'expérience avec la RAM Patriot. Nous avons eu l'occasion de tester un kit à cadence similaire (3600 MHz) de la série Viper Steel (donc pas de RGB à cet endroit), mais la capacité était de 2 x 32 Go à l'époque, et les latences étaient étonnamment meilleures, à 18-22-22-42. Avant cela, nous avions également examiné l'un des kits de 2 x 8 Go les plus rapides de la gamme, cadencé à 4000 MHz avec une latence CL19.



D'accord, mais revenons à la tâche à accomplir, c'est-à-dire au kit dont il est question dans cet article. La série Viper Steel RGB a été introduite le 18 décembre 2020. Ce n'est pas non plus le premier kit de Patriot avec un éclairage RGB. La série régulière Viper a obtenu cette fonctionnalité il y a plus de deux ans, et elle avait l'air bien (nous avons même eu l'occasion de la vérifier). La série Viper Steel RGB possède une barre lumineuse avec 5 multi-zones RGB intégrées dans la partie supérieure du dissipateur, et c'est clairement une question de look.







Vous pouvez utiliser Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ou ASRock Polychrome Sync pour contrôler l'éclairage RGB. Que peut-on dire d'autre sur cette gamme de produits ? La gamme de vitesses est très limitée. Vous pouvez choisir entre 3200 MHz (CL18) et 3600 MHz (CL20), avec le support XMP 2.0. Cette dernière devrait convenir à la plupart des systèmes.







La capacité est comprise entre 8 GB (un seul bâton) et 64 GB (2 bâtons). Le fabricant affirme que tous les modules sont testés à la main afin d'assurer la meilleure compatibilité possible avec les systèmes AMD Ryzen et Intel. L'utilisation d'un PCB à dix couches, qui devrait améliorer la stabilité, est un autre point positif. L'échantillon fourni consiste en deux modules de 16 Go avec une fréquence de 3600 MHz et un CL20, ce qui semble ... tout simplement mauvais. Même si la vitesse semble très bonne pour les systèmes Ryzen (et ce n'est pas mal non plus pour Intel), les latences sont un peu décevantes. Du côté positif, le Patriot Viper Steel RGB est un kit relativement discret. Selon le fabricant, il fait 44 mm de haut, donc il ne devrait pas poser de problèmes avec la plupart des refroidisseurs de processeurs sur le marché.



Quant à la vitesse, 3600 MHz est la fréquence la plus élevée que cette gamme de produits peut offrir (bien qu'avec le CL20). Il existe également 3200 kits avec le CL18-22-22-42, ce qui n'est pas encore très esthétique. Que pouvons-nous dire ici ? Patriot a choisi le look, et pas tellement la performance. Quel est le résultat de cette approche ? Nous le découvrirons un peu plus loin dans cette revue. Nous allons vérifier les performances de ce kit sur deux plateformes : une carte mère/CPU basée sur le Z390, ainsi qu'une autre basée sur le X470.



Traditionnellement, nous allons toujours essayer d'en tirer quelque chose de plus, alors peut-être que la norme de 3600 MHz n'est pas le dernier mot ici (ou au moins nous pourrions réussir à affiner les latences). Si vous préférez, vous pouvez toujours rester du côté de la sécurité et vous en tenir à la fréquence et aux latences annoncées en utilisant le XMP. La série Viper Steel RGB est garantie à vie. Le prix de vente conseillé est de 145 Dollars (16 GBx2, 3600MHz).



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D