Les Chipset Drivers en versions 2.13.27.501.



Téléchargez les pilotes de puces AMD pour les processeurs Ryzen. Ce jeu de pilotes offre une compatibilité optimisée avec les processeurs AMD Ryzen et AMD Socket AM4 - Le plan de puissance Ryzen a été mis à jour et un nouveau support d'identification des périphériques a été ajouté.



Prêt pour les processeurs AMD Ryzen - AMD Socket AM4 représente la nouvelle plate-forme évolutive de l'entreprise, qui cible la mémoire DDR4 la plus rapide, la PCIe 3.0 et les technologies NVMe disponibles, ainsi que la première prise en charge native de l'USB 3.1 Gen2 sur un jeu de puces. Avec une connectivité SATA et USB directe au processeur, configurable pour une flexibilité réelle, la nouvelle plateforme AM4 tire parti des fonctionnalités de pointe d'aujourd'hui et de demain.



Description :



Il s'agit d'un tout nouveau logiciel d'installation de puces avec une interface utilisateur mise à jour, une taille de paquet optimisée, un versionnement de paquet unique pour les pilotes de puces et des performances d'installation améliorées.



Supports :



- AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processor,

- 3rd Gen AMD Ryzen Threadripper Processors,

- 3rd Gen AMD Ryzen Desktop Processor,

- 2nd Gen AMD Ryzen Threadripper Processor,

- 2nd Gen AMD Ryzen Desktop Processor,

- AMD Ryzen Desktop Processor,

- AMD Ryzen Threadripper Processor,

- AMD Ryzen Desktop Processor with Radeon Graphics,

- AMD Ryzen Mobile Processor with Radeon Graphics,

- 7th-Gen AMD A-Series Processors,

- AMD B350 Chipset,

- AMD A320 Chipset,

- AMD X370 Chipset,

- AMD X399 Chipset,

- AMD B450 Chipset,

- AMD X470 Chipset,

- AMD X570 Chipset,

- AMD B550 Chipset,

- AMD A520 Chipset,

- AMD TRX40 Chipset.







Package Inclus :



- AMD Chipset Drivers,

- AMD Ryzen Power Plans (requiert pour UEFI CPPC2 de Windows 10 May 2019 Update).



Le système d'exploitation Windows installe automatiquement un pilote générique qui permet aux ordinateurs de reconnaître les fonctions de base de la carte mère. Toutefois, pour utiliser tous les composants de la carte, il faut appliquer des pilotes de jeu de puces appropriés.



Si vous installez ce paquet, le système recevra les informations relatives au chipset. De plus, cette étape peut améliorer la compatibilité et les vitesses de transfert du bus, ajouter divers changements pour le comportement en état de veille, la fonctionnalité d'économie d'énergie et autres, ou inclure la prise en charge de nouvelles fonctions. Pour appliquer cette version, il suffit de s'assurer que la configuration de votre système est prise en charge par ce paquet, d'obtenir le fichier, d'exécuter la configuration disponible et de suivre les instructions à l'écran.



N'oubliez pas que l'installation de pilotes de puces inappropriés peut entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur. De plus, effectuez un redémarrage du système après avoir appliqué complètement la présente version afin que tous les changements prennent effet. Malgré la possibilité improbable que d'autres systèmes d'exploitation soient compatibles, nous ne recommandons pas l'installation de logiciels sur d'autres plates-formes que celles qui sont mises en évidence.



