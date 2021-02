Lancement des processeurs Intel 11e génération H35 : Les performances les plus rapides pour un ordinateur portable monocœur.



Les processeurs Intel Core H35 de la 11e génération, les plus récents de la série H d'Intel, sont conçus pour les jeux ultraportables sur ordinateur portable. Dotés de performances de jeu incroyables dans un format ultraportable, ces processeurs offrent un équilibre entre mobilité et enthousiasme pour le jeu. La 11e génération de processeurs Intel Core i7-11375H Special Edition est la vedette des nouveaux processeurs H35, et utilise Intel Turbo Boost Max 3.0 pour fournir des fréquences Turbo allant jusqu'à 5,00 GHz.











De plus, grâce au processeur Intel Core i7-11375H Special Edition de 11e génération, les jeux les plus populaires peuvent être joués en résolution 4K à des paramètres élevés.



Intel continue à innover en matière de facteur de forme avec les principaux OEM pour développer et co-développer les systèmes ultraportables les plus performants pour les jeux.



Les processeurs Intel Core H35 de 11e génération pour les jeux ultraportables offrent des vitesses allant jusqu'à 5,00 GHz, 4 cœurs et 8 threads. Acer, ASUS et MSI ont annoncé de nouveaux systèmes, avec plus de 40 modèles lancés cette année.



TECHPOWERUP