MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G.























Le JEU que vous connaissez et auquel vous faites confiance



La dernière itération de la série iconique GAMING de MSI apporte une fois de plus des performances, une efficacité à faible bruit et une esthétique que les hardcores gamers ont appris à reconnaître et à croire. Maintenant, vous aussi pouvez profiter de tous vos jeux préférés grâce à une carte graphique puissante qui reste froide et silencieuse. Juste comme vous l'aimez.



Allumez-les



Il est temps de mettre les couleurs de l'équipe. Synchronisez l'éclairage avec d'autres appareils compatibles pour faire passer le spectacle lumineux à un autre niveau. Il suffit d'éteindre les lumières pour qu'il fasse nuit.



Nous gardons le silence et la fraîcheur



Le système thermique TRI FROZR 2 a été conçu pour être efficace. Attendez-vous à un équilibre parfait entre la fraîcheur et le silence pour plus de plaisir pendant les sessions de jeu sans fin.



Le travail d'équipe permet de réaliser le rêve



TORX FAN 4.0 est le fruit d'un travail d'équipe, avec des paires de pales de ventilateur reliées entre elles par un anneau extérieur qui concentre le flux d'air dans le système de refroidissement TRI FROZR 2 mis à jour.



Tubes à noyaux totalement refroidis



Les tubes du noyau sont usinés avec précision pour un contact maximum sur le GPU et répartissent la chaleur sur toute la longueur du dissipateur pour un refroidissement optimal.



Chut...Silencing Heatsink Design



Restez furtif grâce au contrôle du flux d'air qui améliore la dynamique du flux d'air. Des déflecteurs offrent une surface supplémentaire et guident l'air vers les endroits où il est nécessaire pour un refroidissement maximal. Les bords d'ailettes 2.0 courbés en vague perturbent les harmoniques indésirables du flux d'air, ce qui réduit le bruit.



Assez pour vous soutenir !



Le jeu a été conçu pour bien vous servir pendant les périodes de jeu intense. Cet objet légendaire a une puissance supplémentaire déverrouillée grâce au circuit imprimé personnalisé.



Le rayonnage DirectX

Vivre des jeux photoréalistes



DirectX Raytracing (DXR) ajoute un nouveau niveau de réalisme graphique aux jeux grâce à des effets tels que les reflets, les ombres et l'éclairage global à des fréquences d'images en temps réel sur les graphiques de la série AMD Radeon RX 6000, grâce à la prise en charge de l'architecture AMD RDNA 2 pour le raytracing accéléré au niveau matériel.



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible dans le courant du mois de février 2021.



Pas de prix pour le moment.



MSI