MSI nous propose un nouvel écran PC : Le MPG ARTYMIS 343CQR.











JEU EN STYLE



La série MPG fait ressortir le meilleur des joueurs en permettant la pleine expression des couleurs grâce à un contrôle et une synchronisation avancés de l'éclairage RVB. Expérimentez un autre niveau de personnalisation avec une bande LED frontale qui fournit des notifications pratiques en jeu et en temps réel. Avec la série MPG, transformez votre équipement en un centre d'attention et en un leaderboard de premier plan avec style.



Un écran qui correspond le mieux à la courbure de l'œil humain



La série ARTYMIS de MSI adopte la nouvelle technologie de surface incurvée 1000R, créant une courbure parfaite plus proche de l'angle de vision de l'œil humain et réduisant la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l'écran. En même temps, elle améliore le sentiment de couverture et d'immersion, vous offrant ainsi un niveau de jeu plus élevé.



HDMI CEC Profile Sync



Le MPG ARTYMIS 343CQR est le premier moniteur de jeu à introduire la fonction HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Une fois que la technologie HDMI CEC intégrée est connectée aux contrôleurs de la PlayStation ou du Switch, le contrôleur peut être utilisé pour réveiller l'écran avec différents modes qui peuvent être réglés pour différents appareils.



True Color Sync



Maintenir la même couleur d'affichage entre les appareils MSI. Un ordinateur portable pour le travail peut maintenir les mêmes performances de couleur lorsqu'il est connecté à un moniteur à la maison avec True Color Sync. Maintenez le même affichage des couleurs et évitez les différences de couleur entre les appareils.



Connexion universelle de type C



Ce moniteur de jeu de la série MSI ARTYMIS prend en charge la connexion USB de type C, ce qui vous permet d'alimenter vos appareils (jusqu'à 15 W) et de vous connecter sans effort à n'importe quel appareil.



Personnalisez votre plate-forme de jeu



Avec MSI Mystic Light, les moniteurs de jeu de la série Optix MAG fournissent une lumière ambiante douce qui peut facilement être synchronisée avec tout autre produit de jeu compatible avec Mystic Light. Sélectionnez l'une des couleurs de la palette à l'aide de votre smartphone ou de l'application Mystic Light pour faire correspondre le style de votre système à votre goût. Vous pouvez aussi simplement activer l'écho du jeu, en laissant la lumière de votre écran danser sur la musique que vous jouez sur l'ordinateur.



Mélodie du son



En éliminant tous les obstacles à la communication, le MPG Artymis 343CQR élimine le bruit de fond grâce aux calculs d'IA et aide à la communication entre les coéquipiers avec une qualité sonore plus raffinée pour obtenir le meilleur travail d'équipe pour la victoire finale.



ON NOUS A DIT QUE VOUS AIMIEZ L'ESPACE DE TRAVAIL



Le MSI MPG ARTYMIS 343CQR est spécialement conçu pour les téléphones mobiles avec une zone d'affichage PBP 18:9 et est entièrement capable de présenter un écran de téléphone mobile et de le maintenir proche du 16:9 pour les appareils informatiques. Il est également possible d'utiliser le clavier et la souris pour contrôler les écrans du téléphone mobile et de l'ordinateur en même temps, ce qui optimise grandement les fonctions de streaming et de travail.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



MSI