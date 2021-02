TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASRock X570 Taichi Razer Edition.



L'année dernière, AMD a sorti les processeurs de bureau Ryzen série 5000 et a finalement remporté la couronne de performances de jeu qu'Intel avait tenue si longtemps. Cette dernière étape a permis à la marque Red de revenir sur le devant de la scène sur le marché des processeurs pour ordinateurs de bureau, qui a débuté avec le lancement de la première génération de processeurs Ryzen.



Avec le lancement du Ryzen 3000 l'année dernière est venu le chipset AMD X570. Doté du support PCIe 4.0, le X570 représentait un bond impressionnant par rapport aux générations précédentes. Le Ryzen 5000 n'a pas été lancé avec un nouveau jeu de puces, mais de nombreux fabricants lancent encore des versions améliorées de leurs meilleures cartes X570 afin de répondre au mieux aux nouveaux adoptants d'AMD. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le dernier lancement d'ASRock avec l'ASRock X570 Taichi Razer Edition.







Comme son nom l'indique, l'ASRock X570 Taichi Razer Edition est une collaboration avec Razer, la première carte mère au monde à supporter nativement l'éclairage Razer Chroma RGB. Outre l'amélioration de l'éclairage RGB et la prise en charge du logiciel Synapse 3 RGB de Razer, l'ASRock X570 Taichi Razer Edition dispose également d'un LAN à 2,5 Gb/s de Killer Networking, ainsi que du WiFi 6 de Killer Networking et d'un VRM renforcé pour couronner le tout.



Voici la fiche technique :







Le X570 Taichi Razer Edition a beaucoup de qualités, mais les performances sont-elles toujours au rendez-vous ?



TECHPOWERUP