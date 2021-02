SHARKOON nous propose un nouveau fauteuil pour les Gamers : La SKILLER SGS40.



La SKILLER SGS40 est un siège gaming qui impressionne avec ses finitions de haute qualité et offre une variété de suppléments rendant le gaming de tous les jours et le travail de bureau plus confortable. La base de siège extra large et la zone pour les lombaires du dossier légèrement incliné assurent une assise confortable ainsi qu’assez de place même après des heures d’utilisation. Des options d’ajustements différentes permettent des modifications d’assises selon les besoins et les désirs.



















Une apparence élégante et de haute qualité



Le revêtement en cuir synthétique du SKILLER SGS40 donne non seulement au siège gaming une apparence élégante, mais aussi de haute qualité. Le design sportif du siège ne suscite pas seulement la quête aux nouveaux records, mais sert aussi de substitut de siège de course parfait et apporte aux pièces de gaming une touche élégante et moderne.



Commodité et confort pour le gaming et le travail



Grâce à des suppléments individuellement ajustables, le SKILLER SGS40 peut parfaitement s’adapter aux besoins de l’utilisateur. La flexibilité des accoudoirs 4D réglables peut être ajustée à la hauteur et la profondeur désirée. Le dossier peut être facilement ajusté à un angle de 90° à 160° et permet donc des pauses relaxantes après une longue période de travail ou de jeu. La base de siège extra large et la zone lombaire du dossier permettent une assise confortable même après des heures d’utilisation.



Robuste et stable



Le cadre en acier du SKILLER SGS40 offre aux gamers la stabilité dont ils ont besoin pour maîtriser toutes sortes de situations, même quand le gaming devient frénétique. Les roues de 75 mm ont une fonction de verrouillage qui, sur le circuit, donne aux conducteurs de voitures de courses à mi-temps le maintien dont ils ont besoin pour appuyer sur la pédale d’accélérateur. Le mécanisme solide de levage par vérin à gaz classe 4 donne au siège une stabilité supplémentaire.



Relaxation grâce à la fonction d’inclinaison



L’inclinaison multifonctionnelle à ressort peut être installée et verrouillée à des angles variés de 0° à 14°. Ainsi, cela aide l’envie naturelle de l’utilisateur de bouger et l’aide également à maintenir son sang-froid pendant ces accrochages agaçants.



De la place pour des manœuvres pour toutes sortes d’utilisateurs



Le siège gaming dispose d’une base de siège large avec une zone d’assise mesurant 59,5 x 53 centimètres, un dossier de 86 cm de hauteur et une capacité de charge pouvant aller jusqu’à 150 kg. Ainsi, le SKILLER SGS40 offre bien assez de place pour la manœuvre, le rendant l’élément gaming parfait pour tout type d’utilisateur.



Voici la fiche technique :







Elle est disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 339 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



