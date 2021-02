USB Audio Connectivity pour la Sound BlasterX G6 et SB Command actualisé pour les cartes Z.







Comme prévu dans l'actualité Les informations de janvier 2021 sur les pilotes Creative, après l'amplificateur USB Sound Blaster G3 à l'automne, c'est au tour du modèle Sound BlasterX G6 de bénéficier de la tant attendue mise à jour logicielle qui permet d'activer le mode USB Audio Connectivity et donc de résoudre les différents problèmes de détection du produit.



Pour profiter de ce correctif USB Audio Connectivity, deux mises à jour sont en réalité requises. Il faut tout d'abord installer le dernier panneau de configuration Sound Blaster Command qui vient de passer pour l'occasion en version 3.4.98.00 datée du 1 février 2021. Mais il est également indispensable de mettre à jour le firmware de la G6 sans quoi l'option du SB Command reste sans effet voire n'est même pas proposée. Ce nouveau firmware est numéroté 2.1.20201208 mais est considéré comme expérimental (beta). À utiliser avec prudence donc...



L'activation de ce mode USB Audio Connectivity permet d'améliorer la détection des cartes sons USB par le PC/Mac lorsque le système sort de veille ou d'hibernation voire lorsqu'il démarre à froid. Dans ces cas de figure, la carte n'était parfois pas détectée sauf en débranchant/rebranchant le câble USB ou en redémarrant. Concrètement, l'utilisateur peut sélectionner dans le panneau de configuration l'option Optimized for PC/Mac qui permet de forcer la reconnaissance de la G6 comme un périphérique USB Audio Class 2 (UAC2) par les ordinateurs de type PC et Mac et donc d'améliorer la compatibilité. En revanche, si la G6 est utilisée avec une console ou bien alternativement avec un ordinateur et une console, il faut sélectionner l'option PC/Mac and PS4/Nintendo Switch qui autorise cet usage mixte mais avec une compatibilité moindre pour les PC/Mac. Voilà donc une bonne nouvelle que ce correctif soit enfin disponible pour la Sound BlasterX G6.



Si l'on en croit les dernières informations données par Creative, le DAC Sound Blaster X3 devrait lui aussi bénéficier très rapidement de ce mode USB Audio Connectivity grâce à un nouveau firmware. Ce firmware corrigera au passage les lenteurs du réglage du volume sonore avec Windows 10 20H1/20H2 ainsi que quelques autres bugs. À suivre donc...



Déjà une mise à jour pour les Sound Blaster Z Series



Par ailleurs, Creative a également publié aujourd'hui ce nouveau pack Sound Blaster Command 3.4.98.00 à destination des cartes Sound Blaster Z, Z SE, Zx et ZxR. Ces cartes profitent du nouveau panneau de configuration Sound Blaster Command, de son interface graphique optimisée et de ses nouvelles fonctionnalités depuis le début du mois de janvier conformément à ce que nous vous avons annoncé depuis plusieurs mois.



D'après Creative, ce SB Command ajoute une fonction pour tenter de réparer une connexion qui a échoué avec un PC sous Windows 7 mais on imagine que cela concerne plutôt les produits USB. Le constructeur parle également de la correction d'un problème avec les valeurs de la fonction Voice Clarity qui étaient incorrectes jusqu'au redémarrage de l'application Sound Blaster Command. Il est probable que cela bénéficie en effet aux Sound Blaster PCIe comme les Z.



En revanche, le pack de pilotes n'a pas été mis à jour pour le moment pour les cartes Sound Blaster AE Series (AE-5, AE-7, AE-9) mais il est normalement possible de passer du SB Command 3.4.92.00 à la version 3.4.98.00 directement en mise à jour automatique. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez télécharger l'installateur directement sur TLD.



Téléchargement



- Firmware Creative Sound BlasterX G6 2.1.20201208 bêta : Cliquez ICI,

- Drivers Creative Sound Blaster Command 3.4.98.00 WHQL pour Sound Blaster G3/G6/X3 : Cliquez ICI,

- Drivers Creative Sound Blaster Command 3.4.98.00 WHQL pour Sound Blaster Z/Z SE/Zx : Cliquez ICI,

- Drivers Creative Sound Blaster Command 3.4.98.00 WHQL pour Sound Blaster ZxR : Cliquez ICI,

- Application Creative Sound Blaster Command 3.4.98.00 : Cliquez ICI.



