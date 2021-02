ENERMAX nous propose un nouveau boitier PC : Le MAKASHI II RGB.



ENERMAX lance un boîtier d'ordinateur RVB adressable comportant deux bandes lumineuses RVB parallèles intégrées sur le panneau avant. Le MAKASHI II est un boîtier pleine tour, conçu avec un panneau latéral en verre trempé et un espace intérieur spacieux pour la gestion des câbles, la configuration du système et les options de stockage, qui peut non seulement avoir une apparence soignée et ordonnée mais aussi un système diversifié construit à l'intérieur du boîtier.



















MAKASHI II prend en charge la synchronisation de l'éclairage RGB adressable avec les cartes mères, qui ont un en-tête RGB adressable de 5V et sont capables de contrôler les effets d'éclairage par le biais du logiciel de la carte mère. (Y compris ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB FUSION, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome) Il comporte également 19 effets d'éclairage essentiels avec un bouton de contrôle de la lumière intégré.



MAKASHI II dispose d'un espace intérieur spacieux qui peut offrir aux utilisateurs diverses façons de construire des systèmes. Il prend en charge les cartes mères E-ATX et les cartes graphiques jusqu'à 410 mm de longueur. Il prend également en charge jusqu'à 6 disques SSD de 2,5 pouces ou 2 disques durs de 3,5 pouces pour un plus grand choix d'options de stockage. De plus, il dispose d'un espace de câblage de 25 mm derrière la carte mère, et la cage amovible du disque dur crée un espace supplémentaire permettant aux utilisateurs d'installer un bloc d'alimentation plus long (châssis de bloc d'alimentation de 200 mm maximum en profondeur).



Le MAKASHI II peut accueillir un radiateur de 360 mm à l'avant et sur le panneau supérieur ; il peut également supporter l'installation d'un ventilateur de refroidissement de 8 x 120 mm maximum pour rendre le système stable grâce à une grande performance de ventilation.



Pas de date pour le moment.



Le prix est de : 69.99 Dollars.



