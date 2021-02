Microsoft corrige un bug de Windows 10 qui est responsable du freeze de certains jeux.



Windows 10 avait un bug qui est responsable du freeze des jeux en mode plein écran (et tablette). Ce bug n'est pas très répandu mais plutôt limité à certains cas d'utilisation. Microsoft a préparé un correctif qui résoudra ce problème, entre autres choses.



KB4598291 est actuellement une mise à jour optionnelle. Mais elle comporte plus de trois douzaines de corrections, y compris et liées aux problèmes du gestionnaire de mots de passe de Windows 10 avec la sauvegarde des mots de passe et un problème d'Alt+Tab. Le correctif est éligible pour toutes les versions de Windows 10 2004, y compris la mise à jour de mai 2020 et la mise à jour d'octobre 2020 de Windows 10 20H2. Pour en revenir au titre du sujet, il semble que le problème du gel du jeu ne soit pas très répandu, vous n'avez peut-être même pas remarqué ce problème vous-même. Mais pour ceux qui le remarquent, ce pourrait être un moment d'alléluia si vous avez cherché ce que le problème pourrait causer.



Le patch est prévu pour être inclus dans la prochaine rotation de patchs du mardi, qui aura lieu la semaine prochaine, le 9 de ce mois. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez déjà l'installer par une recherche manuelle de mise à jour Windows.



Principales mise à jour du patch :



- Mise à jour d'un problème qui fait qu'un appareil cesse de répondre lorsque vous jouez à un jeu en mode plein écran ou sur tablette.

- Met à jour un problème d'utilisation de Ctrl+Caps Lock et Alt+Caps Lock pour passer en mode Hiragana ou Katakana respectivement après la mise à niveau vers Windows 10, version 2004.

- Met à jour un problème qui vous empêche d'ouvrir un document qui se trouve sur le bureau de Windows.

- Mise à jour d'un problème qui crée des dossiers de fournisseurs de services en nuage en double dans le volet de navigation de l'explorateur de fichiers.

- Met à jour un problème avec certaines combinaisons de touches spéciales utilisées dans les IME DaYi, Yi et Array qui peuvent entraîner l'arrêt d'une application.

- Mise à jour d'un problème qui affiche un écran de verrouillage vide après le réveil d'un appareil en hibernation.

- Corrige les informations historiques sur l'heure d'été pour l'Autorité palestinienne.

- Mise à jour d'un problème qui désactive incorrectement certains appareils Windows 10 Education après la mise à niveau vers Windows 10, version 2004.

- Mise à jour d'un problème qui pourrait entraîner un changement inattendu de l'ordre Alt+Tab et vous faire passer à la mauvaise fenêtre.

- Mise à jour d'un problème qui ne permet pas d'afficher Extraire tout dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier ZIP en ligne uniquement.



THE GURU3D