Un sample du processeur Sapphire Rapids-SP en photo.



Voici quelques-unes des premières images du gigantesque processeur Intel Xeon "Sapphire Rapids-SP", en chair et en os. Photographié par YuuKi-AnS sur le site chinois de micro-blogging bilibili, l'échantillon d'ingénierie semble visiblement plus grand qu'un EPYC d'AMD.











Prévu pour 2021, ce processeur exploitera la dernière génération de nœud de fabrication en silicium SuperFin amélioré de 10 nm d'Intel, les dernières E/S qui comprennent une mémoire DDR5 à 8 canaux, un grand nombre de voies PCI-Express gen 5.0, et l'interconnexion ComputeXpress Link (CXL).







L'information la plus intéressante du YuuKi-AnS est sans doute la mention d'une solution de mémoire à large bande passante intégrée au boîtier. Les processeurs introduiront un IPC par rapport aux processeurs "Ice Lake-SP", car ils utilisent les nouveaux cœurs de CPU "Willow Cove".



VIDEOCARDZ