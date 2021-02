Et







MSI et EK lancent le combo MSI MPG Z590 Carbon EK X.



EK, le fabricant d'équipements de refroidissement liquide haut de gamme, et MSI, une marque de jeux de premier plan, se sont associés une fois de plus pour lancer la nouvelle génération de carte mère MSI CARBON et le combo monobloc EK-Quantum. La toute nouvelle MPG Z590 Carbon EK X devrait être disponible en pré-commande le 22 février 2021. Basée sur le dernier chipset Z590 et supportant toujours les processeurs Intel 10e, cette carte mère offre un refroidissement inégalé pour la section VRM et les prochains processeurs de la série Intel 11e Gen Core grâce au monobloc spécialement conçu à cet effet.















EK-Quantum MPG Z590 CARBONE EK X D-RGB



Ce qui distingue cette carte mère, c'est son design unique combiné à un monobloc qui s'y fond esthétiquement. Le motif en fibre de carbone est là pour rappeler à tous les joueurs invétérés que repousser les limites est l'essence même du jeu. Un puissant système d'alimentation 16+1+1 Duet Rail fournit une puissance stable au CPU, seize des 75 A alimentant le cœur du CPU et les deux autres le GPU intégré et l'agent système. Le système de distribution d'énergie massive permet des overclocks élevés et, par procuration, une grande augmentation des performances, dont le seul inconvénient est une production de chaleur accrue. C'est là que le monobloc EK intervient, pour refroidir non seulement l'unité centrale mais aussi le système de distribution d'énergie.



Le monobloc est équipé d'un indicateur de débit intégré qui vous permettra de surveiller visuellement votre débit et d'ajuster la vitesse de la pompe si nécessaire. Il vous permettra également de savoir si le débit est entravé d'une quelconque manière.



Une offre que vous ne pouvez pas refuser



Dans une boîte, vous obtenez une carte mère de jeu haut de gamme, une solution de refroidissement monobloc, un testeur d'étanchéité EK (sinon, il est vendu au prix de 39,99 $), et un bon de réduction pour la boutique en ligne EK d'une valeur de 50€/65$ ! La solution de refroidissement est conçue spécialement pour le MPG Z590 CARBON EK X et vous évite de devoir trouver le bon monobloc pour votre carte mère. Le testeur de fuite inclus vous assurera de ne pas faire d'erreur lors de l'assemblage de la boucle de refroidissement, même si vous n'avez jamais eu affaire à un refroidissement liquide de boucle personnalisé auparavant !



Tous les propriétaires de MPG Z590 CARBON EK X ont droit à un service client de qualité supérieure qu'EK fournit à tous ses clients dans le monde entier. Si vous avez des questions, des problèmes ou si vous souhaitez simplement nous contacter, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de notre canal d'assistance dédié. Même si vous ne faites que commencer à utiliser le refroidissement liquide en boucle, notre aimable service clientèle se fera un plaisir de vous aider en cas d'incertitude.



La base du monobloc est en cuivre électrolytique nickelé, tandis que son sommet est en verre acrylique moulé de qualité, usiné par CNC, partiellement recouvert d'un motif en fibre de carbone. Les entretoises à visser en laiton nickelé sont pré-installées et permettent une installation facile.



Une pièce en POM noir recouvre la solution d'éclairage, éliminant les points chauds indésirables et offrant une expérience d'éclairage plus uniforme. Le bloc est équipé d'une bande LED D-RGB adressable de 5 V à 3 broches compatible avec l'embase LED D-RGB adressable de 5 V à 3 broches de la carte mère. La flèche du connecteur à 3 broches doit être alignée avec le repère +5V de l'embase D-RGB adressable.



Spécifications



- Supporte les processeurs Intel Core/Pentium Celeron de 11ème et 10ème génération pour le socket LGA 1200.

- Le PCI-e gen 4.0 natif offre deux fois la bande passante du PCI-e gen 3.0 et garantit que votre GPU et votre stockage fonctionnent à la vitesse maximale sans goulots d'étranglement.

- Conception d'alimentation améliorée : système d'alimentation 16+1+1 Duet Rail, deux connecteurs d'alimentation CPU à 8 broches, Core Boost, DDR4 Boost.

- LUMIÈRE MYSTIQUE : 16,8 millions de couleurs/29 effets contrôlés en un clic. L'extension MYSTIC LIGHT prend en charge les bandes LED RGB et RAINBOW.

- M.2 Shield Frozr : Les deux emplacements M.2 avec Shield Frozr sont conçus pour des systèmes de haute performance et une expérience de jeu non-stop.

- Lightning USB 20G : Le port USB 3.2 Gen 2×2 intégré offre une vitesse de transmission de 20 Gb/s, soit 4 fois plus rapide que l'USB 3.2 Gen 1.

- AUDIO BOOST 5 : Audio HD isolé à 8 canaux (7.1) avec un processeur audio de haute qualité pour une expérience audio des plus immersives.

- LAN 2.5G avec LAN Manager et solution Intel Wi-Fi 6E AX210 : Solution réseau amélioré pour une utilisation professionnelle et multimédia offrant une connexion réseau sécurisée, stable et rapide.

- Blindage E/S préinstallé : Meilleure protection EMI et plus grande facilité d'installation.



Disponibilité et prix



La carte mère EK-Quantum MPG Z590 Carbon EK X sera disponible en précommande le 22 février 2021 au prix de 499.99 Dollars. Elle sera disponible via la boutique en ligne EK et le réseau mondial de revendeurs MSI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



