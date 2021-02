THE GURU3D nous propose un guide pour : ClockTuner v2.0 for Ryzen (CTR).



Introduction



Salut les gars ! Avant de commencer l'examen du nouveau Clock Tuner pour Ryzen, je voudrais remercier la communauté Ryzen pour sa patience et son accueil chaleureux. La sortie des versions 1.0 et 1.1 de CTR n'a pas été aussi facile, et de nombreux utilisateurs ont rencontré quelques problèmes et bugs qui n'ont pas pu être corrigés avec un hotfix ou un patch. Je n'étais pas aveugle à ces problèmes, mais il était impossible de traiter physiquement autant de demandes.



Malgré toutes les difficultés, il a été décidé de recréer le projet en un temps assez court sans le soutien adéquat des géants de l'entreprise. Même si quelques échantillons ont été fournis (transformateurs de bas et moyen de gamme), il n'y a eu aucun soutien en matière d'information. Heureusement, les gens de la communauté disposaient d'informations et de compétences précieuses, ce qui a permis de concrétiser tous les plans. Nous remercions tout particulièrement Keaton Blomquist et Vadym Kosmin pour leur contribution au développement du CTR 2.0.







Le potentiel du ZEN3







Je pense que certains d'entre vous se souviennent de la nouvelle selon laquelle les processeurs Ryzen avec la microarchitecture Zen 3 ont reçu la possibilité de personnaliser les fréquences pour les cœurs individuellement. Au moment de la sortie, cela s'est avéré être une fonctionnalité légèrement différente de ce que dit la nouvelle - le contrôle individuel de la tension pour les cœurs est appelé "Optimisation des courbes".











À ma grande surprise, les diapositives de la présentation ne mentionnaient pas du tout la DDLO active. Au cours du développement de la CTR, on a découvert que lors de l'amplification de tous les noyaux, chaque noyau reçoit sa propre portion de tension en fonction des caractéristiques individuelles du silicium (FIT). Les informations sur cette belle caractéristique architecturale ont commencé à clignoter au moment de l'annonce des processeurs Cezanne, bien qu'elle existait déjà dans les processeurs Renoir.







Je peux également noter que l'AMD a réussi à surmonter la faiblesse de l'amplification à noyau unique ou l'amplification à noyau unique des noyaux qui avaient des performances médiocres en matière de silicium et de tolérance aux pannes. Maintenant, le marquage des cœurs CPPC correspondait à la réalité, et SMU utilise intelligemment des cœurs ayant une efficacité énergétique maximale dans les applications à faible filetage. À cette seconde, il peut vous sembler que tout est optimisé ou overclocké pour vous, et nous, les enthousiastes, n'avons rien d'autre à faire ici, mais ce n'est pas le cas.



Personne n'a annulé la "force" du silicium ou, comme certains l'appellent, le "potentiel", car de longs tests du silicium dans des conditions d'usine représentent à la fois du temps et des ressources supplémentaires, ce qui peut éventuellement entraîner une augmentation disproportionnée du coût du produit. Il existe donc un modèle de test du silicium avec certaines tolérances (plage requise) pour les tensions relatives à certaines fréquences, qui sera utilisé pour sélectionner les puces. En fonction de cela, ils obtiendront soit du Ryzen 7 5800X, soit du Ryzen 9 5900X (par exemple).



En fin de compte, chaque processeur a une chance d'être tiré au sort, mais les processeurs dotés de deux CCD ont plus de chances d'être performants. Voici un exemple. Les processeurs Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X ont des TDP et PPT similaires, mais leurs performances sont radicalement différentes. Cela suggère que les puces utilisées dans le Ryzen 9 5900X ont un meilleur rapport fréquence/tension et que ces processeurs ont généralement un énorme potentiel d'overclocking.



Les processeurs Ryzen 9 5950X, quant à eux, ont le meilleur rapport fréquence/température. Les processeurs Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X présentent également une autre caractéristique intéressante. Le CCD#1 est toujours un spécimen super-bloqué, et dans la plupart des cas, c'est le CCD capable de conquérir la marque des 5GHz. En revanche, le CCD#2 n'est qu'un complément avec une catégorie de binning moyenne pour réduire le coût du produit final, et c'est souvent le CCD#2 que nous utilisons le plus souvent comme CCD principal dans le Ryzen 5 5600X.



Quant au processus technologique, il a été considérablement affiné. Auparavant, pour la Zen 2, la microarchitecture avait besoin d'environ 1,1V pour conquérir la fréquence de 4050MHz, maintenant pour la Zen 3, nous pouvons espérer 4375MHz à 1,1V, ce qui représente +8%, alors que les courants de fuite statiques sont presque inchangés. AMD a également pris soin d'éliminer les pics de température précédemment observés en mode de repos chez une grande partie des propriétaires de processeurs avec la microarchitecture Zen 2.



La tension peut maintenant chuter jusqu'à 0,3V, et l'activité de fond à court terme du système d'exploitation ne déclenche plus l'état de performance maximale avec une valeur VID de 1,45V. Les températures de fonctionnement pendant la charge restent inchangées, mais un refroidissement haute performance est également recommandé car il affecte le boost et le potentiel en CTR. Une différence d'environ 300MHz lors de la comparaison entre le refroidissement à air normal et le refroidissement sur mesure.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D