SHARKOON nous propose un nouveau boitier PC : Le ELITE SHARK CA300H.



L’ELITE SHARK CA300H est un véritable attrape-œil dans chaque pièce de gaming ou d’étude avec un design impressionnant, une configuration intelligente et un panneau frontal frappant. Les panneaux latéraux en verre trempé permettent une vue de l'intérieur bien planifié du boîtier. Le panneau I/O éclairé RVB sur le côté du boîtier se fond dans l'aspect abouti de l'éclairage LED et, grâce aux ouvertures en parallélogramme du design du panneau frontal en acier, l'affichage coloré des ventilateurs LED RVB se fait remarquer.























Design de boîtier impressionnant



Le panneau frontal expressif du CA300H attire immédiatement le regard avec son design géométrique et les trois ventilateurs LED RVB qui brillent derrière lui. Les panneaux latéraux en verre trempé permettent une vue claire de l'intérieur rangé, qui est en outre éclairé par le quatrième ventilateur LED RVB situé à l'arrière du boîtier. Afin d'obtenir des effets d'éclairage uniques, les LED de tous les ventilateurs installés peuvent être spécifiquement contrôlées via le logiciel des cartes mères compatibles qui ont un brochage 5V-D-coded-G ou 5V-D-G. Des matériaux de haute qualité tels que le panneau supérieur perforé en métal massif contribuent également à l'aspect élégant du boîtier.



Panneau de contrôle I/O RVB



Un détail particulier du CA300H peut être remarqué sur sa façade déjà impressionnante. Plutôt que de positionner le panneau I/O sur le dessus du boîtier PC, comme il l’est sur les designs ordinaires, nous l’avons placé sur le côté. Les boutons et les connecteurs sont maintenant particulièrement faciles à atteindre quand le boîtier PC est installé sur une table. En plus des ports USB et audio habituels, nous avons aussi équipé le boîtier PC du CA300H avec un port USB type C. La touche finale est le fait que le panneau latéral I/O ait ses propres éclairages RVB.



Un débit d’air constant pour une puissance maximale



Les trois ventilateurs LED RVB 120 mm préinstallés à l’avant et le ventilateur à l’arrière garantissent un débit d’air constant au CA300H. Le panneau frontal est équipé avec du métal perforé pour assurer que suffisamment d’air continue de s’écouler à l’intérieur du boîtier PC. La partie supérieure du boîtier offre même une ouverture totale avec un capot perforé pour les ventilateurs et les radiateurs. Les trois ventilateurs LED RVB 120 mm à l’avant peuvent également être remplacés par des ventilateurs plus larges de 140 mm, si souhaité. De plus, un radiateur de 420 mm à l’avant ou un radiateur de 360 mm sur la partie supérieure peuvent être installés à l’intérieur du boitier.



Vitrine soignée pour des composants haut de gamme



Le matériel qui a été intégré à l’intérieur du boîtier PC mérite d’être vu. C’est pourquoi nous avons équipé le CA300H de deux panneaux latéraux en verre trempé. Le panneau latéral gauche offre une vision totale de l’intérieur du boîtier PC pour que les composants qui y sont installés soient parfaitement exposés. Quant au panneau latéral droit, la partie inférieure du verre trempé est partiellement teintée pour que les composants placés à l’intérieur du tunnel de l’alimentation ne gênent pas l’aspect visuel du boîtier. Les SSD avec éléments RVB ou les disques durs imposants ici se feront remarquer. Les nœuds de câbles ne seront pas au rendez-vous : les câbles peuvent simplement disparaitre en les plaçant à l’intérieur d’un compartiment pour câbles spacieux, qui peut être ouvert et fermé, ou bien derrière un cache câbles mobile. Afin de ne pas avoir d’éléments superflus dans le champ de vision, les panneaux latéraux n’ont pas de vis sur l’arrière ou le dessus et sont rapidement et facilement attachés au cadre du boîtier PC en quelques étapes simples.



Une tour massive et robuste avec plein d’espace



Quand il s’agit d’avoir assez d’espace pour des assemblages PC de haute qualité, le CA300H ne fait pas de compromis. L’intérieur est spacieux et est remarquablement configuré afin de supporter des systèmes complexes. Des cartes graphiques larges mesurant jusque 42,5 cm, des alimentations mesurant jusqu’à 24 cm de longueur et des refroidisseurs CPU mesurant 16,5 cm de hauteur peuvent facilement y trouver de la place. De plus, jusqu’à sept périphériques 2,5" ou quatre périphériques 3,5" peuvent être installés dans le boîtier solide.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 128.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SHARKOON