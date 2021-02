ACER nous propose nous propose un nouvel écran : Le Predator X34GSbmiipphuzx.



















ÉLARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION



Découvrez un monde tout en courbes grâce aux deux bras en aluminium argentés qui s'étendent de la base de l'écran 34'' doté d'un éclairage d'ambiance.



UN POSITIONNEMENT IDÉAL



Grâce à sa conception ergonomique qui permet de régler l'inclinaison, la rotation et la hauteur de l'écran, vous n'aurez aucun mal à trouver la position idéale pour profiter au mieux de cet écran ultra-large.



UN ÉCRAN INCURVÉ



Capturez pleinement votre univers. Une vue panoramique incurvée 1900R. Une vue qui vous immerge, enveloppe votre vision et refuse de vous quitter.



UN CADRE RÉDUIT POUR UN ÉCRAN PLUS GRAND



Le design ZeroFrame répond parfaitement aux besoins des configurations à plusieurs écrans et élimine les bordures déplaisantes pour vous offrir une surface de visionnage plus grande et plus uniforme.



LA COURBURE 1900R



Nous avons poussé l'écran à ses limites pour obtenir une courbe de 1900R*. Plus le nombre « R » est petit, plus la courbe est incurvée, plus l'immersion est grande.



LARGEUR EN RÉSOLUTION 21:9



Remplissez votre angle de vue avec 34 pouces d'écran incurvé pour une immersion en 21:9 afin de profiter d'une vue large et magnifique.



ULTRAWIDE QHD 3440 X 1440



Dépassez la résolution de jeu « classique » (1080p). Avec l'UltraWide QHD, ou 3440 x 1440, découvrez vos jeux comme vous ne les aviez encore jamais vus.



UNE PUISSANCE SONORE INÉDITE



Si vous n'avez pas d'enceintes ou de casque audio à portée de main, profitez de la puissance de nos deux haut-parleurs de 7 watts.



PORTS-A-PLENTY



Outre les dernières options DisplayPort et HDMI, vous pouvez également profiter d'un port Type-C4 et même l'utiliser pour charger d'autres appareils.



ÉCRAN CERTIFIÉ VESA



Grâce à la prise en charge du contenu HDR, vous pouvez activer la fonction d'amélioration du contraste pour des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et des teintes vives à chaque virage.



SYNCHRONISATION ACTIVÉE



Avec la prise en charge des technologies d'Adaptive-Sync,5 ou NVIDIA G-SYNC, votre carte graphique peut s'adapter au taux de rafraîchissement de l'écran pour un jeu fluide sans déchirement ni saccade.



AGILE-SPLENDOR



Grâce à une technologie à base de cristaux liquides rapides et à une large gamme de couleurs, le modèle X34 peut atteindre un temps de réponse de 0,5 ms tout en conservant une gamme de couleurs élevée, pour des images fantômes et des bandes de couleurs quasi inexistantes.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 08 févier 2021.



Le prix sera de : 1 199.95 euros.



ACER PREDATOR