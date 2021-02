Sortie de CTR (Clock Tuner for Ryzen) 2.0, compatible avec "Zen 3" Ryzen 5000.



Yuri "1usmus" Bubliy a publié la dernière version majeure de Clock Tuner for Ryzen (CTR), l'utilitaire définitivement conçu pour l'overclocking et le réglage de la mémoire des processeurs AMD Ryzen. L'application simplifie la myriade de paramètres liés aux performances sur la plate-forme AMD et donne aux overclockers professionnels le contrôle fin qu'ils souhaitent. La dernière version 2.00 disponible en téléchargement sur TechPowerUp aujourd'hui, ajoute la prise en charge des processeurs de bureau Ryzen 5000 "Vermeer" basés sur la microarchitecture "Zen 3", et des APU de bureau Ryzen 4000G "Renoir". Cela devrait être une aubaine pour les overclockers de mémoire qui cherchent à coupler un Ryzen 7 Pro 4750G avec une carte mère 1-DPC telle que le MSI B550 Unify-X, afin de traquer les enregistrements d'OC et de latence de la mémoire AMD.







Ensuite, nous voyons des modes de diagnostic et de réglage supplémentaires. L'application ajoute un utilitaire de surveillance intégré, de sorte que vous n'avez pas besoin d'exécuter Ryzen Master sur le côté. La nouvelle fonction "Phoenix" rétablit l'état de fonctionnement de l'application après un crash, un redémarrage ou un BSOD. La nouvelle fonction d'OC hybride vous permet de combiner la précision de l'OC manuel avec l'efficacité du PBO (Precision Boost Overdrive), afin que votre processeur ne soit pas bloqué à une vitesse d'horloge élevée, mais qu'il soit seulement ralenti par la puissance et la température lorsque vous avez besoin qu'il tourne à ses horloges d'OC manuel. L'application améliore la fonction de décalage intelligent de la fréquence initiale. La gestion des profils a été améliorée. Une série de problèmes de stabilité et de bogues de l'application ont été corrigés.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP