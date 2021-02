Vitrine virtuelle de Cooler Master 2021 : Nouvelle gamme d'alimentation.



La vitrine virtuelle 2021 de Cooler Master démarre cette semaine en présentant les derniers produits de la marque à venir cette année. Découvrez la gamme de produits de refroidissement 2021 de Cooler Master ici. Cette année, Cooler Master met un peu de respect sur le nom de l'alimentation, avec une gamme complète qui souligne l'importance d'une alimentation fiable dans une construction. La gamme comprend la série XP Plus, les premiers blocs d'alimentation internes de Cooler Master, et la série MWE Gold V2 améliorée. Plus tard cette année, Cooler Master prévoit de lancer les nouvelles séries Fanless Platinum, H Platinum et G Gold.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Cooler Master XG Plus Series







La gamme d'alimentations XG Plus est la première plateforme conçue entièrement en interne par nos talentueux ingénieurs. Conçue pour des performances et une efficacité haut de gamme avec des exigences de température réduites, la série XG Plus comporte également plusieurs mises à niveau de qualité de vie pour assurer une installation et une surveillance pratiques.



La série XG Plus est dotée d'un panneau d'affichage RVB intégré qui vous permet de surveiller la température, la vitesse du ventilateur et la consommation d'énergie. Elle est dotée d'une conception de câble entièrement modulaire avec des condensateurs en ligne. Disponible à partir de 159.99 Dollars pour le deuxième trimestre 2021. Pour en savoir plus sur la série XG Plus, Cliquez ICI.



Cooler Master MWE Gold V2 Series







Le MWE Gold V2 est la prochaine évolution des alimentations électriques très populaires de Cooler Master, qui se caractérisent par une fiabilité éprouvée et un rendement élevé dans un boîtier simple et facile à installer. Tous les modèles MWE Gold - V2 sont équipés en standard de 2 connecteurs EPS afin d'assurer une compatibilité universelle avec toutes les cartes mères de la génération actuelle. En outre, des câbles noirs plats font toujours partie de l'emballage pour réduire l'encombrement. Avec un ventilateur HDB et un seuil de chaleur élevé, le MWE Gold V2 maximise le potentiel de votre construction, optimal pour l'overclocking et d'autres applications à haute intensité.



Cooler Master lancera la série MWE Gold V2 ce 1er trimestre 2021, à partir de 159.99 Dollars. Pour en savoir plus sur la série MWE Gold V2, Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur la gamme d'alimentations électriques 2021 de Cooler Master ce 2021, consultez la Vitrine virtuelle 2021 de Cooler Master : Cliquez ICI.



VORTEZ