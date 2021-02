Le DLSS 2.0 de NVIDIA s'intègre facilement dans Unreal Engine 4.26 et offre des gains de performance importants.



Lorsque NVIDIA a lancé la deuxième itération de sa technique DLSS (Deep Learning Super Sampling) utilisée pour augmenter les résolutions inférieures grâce à l'apprentissage profond, tout le monde a été impressionné par la qualité du rendu qu'elle offre. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé à quoi tout cela ressemblait du point de vue des développeurs ? Habituellement, les jeux nécessitent des millions de lignes de code et même certaines petites fonctionnalités ne sont pas si faciles à mettre en œuvre. Aujourd'hui, grâce à Tom Looman, un développeur de jeux travaillant avec Unreal Engine, nous avons découvert à quoi ressemble le processus d'intégration du DLSS 2.0 et quels sont les avantages en termes de performances qui en découlent.







Dans l'article du blog, vous pouvez jeter un coup d'œil à l'exemple de jeu montré par le développeur. L'intégration avec Unreal Engine 4.26 est facile, car il suffit de compiler votre projet avec une branche UE4 RTX spéciale, et vous devez appliquer votre AppID que vous pouvez demander sur le site web de NVIDIA. En ce moment, vous vous demandez probablement à quoi ressemblent les performances. Eh bien, la base du résultat est constituée par les techniques d'échantillonnage TXAA utilisées dans la démo du jeu. Le DLSS 2.0 a réussi à augmenter le taux d'images par seconde de 60 à 180 %, selon la scène. Ces chiffres sont plutôt impressionnants et montrent à quel point NVIDIA a réussi à mettre au point sa technologie DLSS 2.0. Pour un aperçu complet, veuillez vous référer à l'article du blog.



TOM LOOMAN (Blog)