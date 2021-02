Les cartes mères ASUS ROG Z590 incluent l'utilitaire MemTest86 intégré dans le BIOS.



Les cartes mères ASUS ROG Z590 récemment annoncées incluront l'utilitaire MemTest86 dans le cadre de leur BIOS UEFI. L'outil de test de la mémoire est utilisé pour tester la mémoire du système afin d'y déceler les défauts, ce qui aidera les overclockers à obtenir les meilleures performances de leurs systèmes. Les processeurs Intel Rocket Lake de 11e génération offrent des capacités de mémoire considérablement améliorées, avec une prise en charge native de la DDR4 à 3200 MHz et la prise en charge par divers fabricants de cartes mères jusqu'à 5000+ MHz.















Le programme MemTest86 fonctionne directement à partir du BIOS et enregistre les résultats dans les archives du BIOS pour référence. Les cartes mères ASUS ROG B560 et Z590 incluront également un abonnement gratuit de 60 jours à AIDA64 Extreme.



TWITTER (Momomo US)